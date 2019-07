Totti e De Rossi ancora amici: l’allenamento insieme a Sabaudia

Francesco Totti e Daniele De Rossi non hanno litigato

Altro che screzi e incomprensioni, l’amicizia tra Francesco Totti e Daniele De Rossi è più solida che mai. E i due lo hanno dimostrato a tifosi, curiosi e criticoni: nelle ultime ore il marito di Ilary Blasi ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae proprio in compagnia dell’ex collega giallo rosso. I due si sono concessi una seduta di allenamento nella pineta di Sabaudia, città cara ad entrambi. Con Totti e De Rossi anche il piccolo Cristian, il figlio di Francesco e Ilary, che sogna di seguire le orme paterne. Pure De Rossi, come Totti, è arrivato nella cittadina balneare con la famiglia: accanto a lui, a godersi il sole, il mare e un po’ di relax, la moglie Sarah Felberbaum e i figli Olivia e Noah.

Daniele De Rossi sta per lasciare l’Italia

Queste sono le ultime ore di relax in Italia per Daniele De Rossi. Dopo l’addio alla Roma, il centrocampista è stato ingaggiato dal club argentino Boca Juniors con un contratto valido fino a giugno 2020. Nelle ultime ore De Rossi ha ricevuto un messaggio importante da parte di Diego Armando Maradona. “Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui puoi stare tranquillissimo, sia per il Boca che per me. Ti vogliamo subito, vieni qua! Sappi che tu che indossi la maglia del Boca è come il sangue di San Gennaro che si liquefa. Ci vediamo presto, ti mando un bacio. Ti aspettiamo!”, ha fatto sapere El pibe de oro.

Incerto il futuro lavorativo di Totti

Se Daniele De Rossi ha scelto l’Argentina per continuare a giocare, nulla si sa del futuro lavorativo di Francesco Totti dopo l’addio alla dirigenza della Roma. Più volte si è parlato di un progetto televisivo, magari in coppia con la moglie Ilary Blasi, ma per il momento è tutto avvolto nel mistero.