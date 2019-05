De Rossi lascia la Roma: i messaggi di Totti e Alessandro Gassman

Daniele De Rossi annuncia l’addio alla sua amata Roma

Il mondo del calcio e in particolar modo Roma, nella giornata odierna, ha dovuto fare i conti con una triste notizia. Dal sito della società sportiva di calcio AS Roma e dai vari social, ogni appassionato dello sport poc’anzi citato ha avuto modo di apprendere che Daniele De Rossi, l’attuale capitano dei giallorossi, sta per dire addio alla sua squadra e alla Serie A tutta. La decisione del calciatore avviene dopo colloqui su colloqui con la dirigenza e la società capitolina che, a detta del numero 16, non ha voluto rinnovargli il contratto. Inutile esprimere lo sgomento di tutti i tifosi della Roma, la tristezza di chi ama il calcio e riconosce in De Rossi una delle poche bandiere rimaste in circolazione sui prati verdi dei campi di calcio.

Tra i messaggi per Daniele De Rossi spicca quello di Francesco Totti

L’intero mondo social è, in poco tempo, esploso di rabbia e i messaggi d’amore e di ammirazione per il capitano De Rossi hanno immediatamente invaso la rete web. C’è chi accusa la società per aver cacciato via, dopo Totti, un altro uomo simbolo della rosa e della città. Come tre anni fa, quando Francesco Totti diede l’addio alla sua Roma, anche oggi in casa giallorossa si respira aria di tristezza, di amarezza e commozione. De Rossi, come da lui stesso annunciato in conferenza stampa, non intende lasciare il calcio giocato..anzi! Daniele, infatti, pensa di trasferirsi con l’intera famiglia in America e intraprendere una nuova esperienza calcistica lontano dai suoi colori, quelli che l’hanno accompagnato per tutta la sua carriera. I messaggi che arrivano sono molti e non potrebbe certo mancare quello del suo compagno di vita, di gioco, di avventure, di sempre, di colui che ha ereditato la famosa fascia da capitano: il suo amico Francesco Totti.

I messaggi di Francesco Totti e Alessandro Gassman per il capitano della Roma

Ciò che scrive Francesco Totti crea un nodo alla gola a molti tifosi e non. La loro è sempre stata amicizia pura, Totti e De Rossi..nazionale, Roma, sempre insieme e mai separati fuori e dentro al campo. Uniti e complici in ogni apparizione e, infatti, Totti lo ricorda cosi: “Oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto della nostra Roma. In questi anni ne abbiamo passate tante insieme, siamo cresciuti insieme. Voglio solo dirti che sei stato e che rimarrai per sempre il mio fratello di campo”. Anche l’attore romano Alessandro Gassman saluta con un “Grazie” De Rossi tramite un tweet.