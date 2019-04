Ilary Blasi e Totti aspettano il quarto figlio? I nuovi indizi dal web

Ilary Blasi e Francesco Totti aspettano un bambino? I social impazziscono e il commento dell’ex calciatore fa pensare

In casa Totti-Blasi sta per arrivare il quarto figlio? Questo è quello che si vocifera sui social o meglio siti e giornali di gossip non fanno altro che parlarne da quando è uscita la notizia del forfait della Blasi per la nuova edizione di La sai l’ultima? e i suoi dubbi per la quarta edizione di Grande Fratello Vip. Molti giurano che la conduttrice avrebbe deciso di allontanarsi dalla tv e dal lavoro per prendersi cura della propria famiglia proprio in vista dell’arrivo di un altro componente. Per ora non ne abbiamo notizie ma un commento lasciato su Instagram da Francesco Totti, sotto una foto che ritrae l’amata moglie insieme alla piccola Isabel, potrebbe davvero sconvolgere il gossip nostrano e lanciare lo scoop del momento: Ilary Blasi è incinta? Scopriamo la frase che ha mandato i fan in visibilio!

Ilary Blasi incinta? Il commento che fa pensare di Francesco Totti

Ilary Blasi è davvero incinta? Su Instagram è apparso un commento di Francesco Totti che potrebbe togliere ogni dubbio. Sotto ad una foto postata da Ilary in cui gioca insieme alla piccola di casa, Isabel, Totti commenta: “Le mie principesse, manca le terza però!“, accompagnato da uno smile con l’occhiolino. Da qui è ripartito il gossip circa la sua possibile gravidanza. In realtà, i fan ben attenti hanno giustamente pensato che Totti riferisse alla prima figlia, Chanel e non al quarto figlio, che molti giornali ipotizzassero fosse così una femmina, e dunque che la conduttrice fosse molto in là con la gravidanza. Il gossip però non si ferma. Molti siti, infatti, riportano la notizia soprattutto dopo le ultime decisione di Ilary circa la sua carriera in tv.

Ilary Blasi: il no a La sai l’ultima e Gf Vip 4

Cosa ci sarà nel futuro professionale di Ilary Blasi. Se tempo fa si vociferava il suo arrivo a La sai l’ultima accanto a Teo Mammucari, come riportava tempo fa TvBlog, Ilary Blasi non vuole prendere parte alla nuova edizione del reality e per questo avrebbe detto di no anche a La sai l’ultima.