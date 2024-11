Totti e Blasi ai minimi termini. Lui nei guai? Lei lo aveva ‘previsto’

Non c’è pace per Francesco Totti che si sarebbe messo di nuovo nei guai a causa di una possibile evasione fiscale dichiarata dal Pubblico Ministero Vincenzo Barba. La procura di Roma ha avviato le indagini per omessa dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la questione sembra soltanto un fuoco di paglia e secondo l’agenzia di stampa Agi si va verso l’archiviazione.

Francesco Totti indagato per evasione fiscale

L’indagine da parte degli agenti della guardia di finanza è iniziata quando Francesco Totti avrebbe destato sospetto per non aver aperto la partita iva per il corretto ricevimento del pagamento di alcune prestazione pubblicitarie. Il debito di cui si parla è di qualche migliaio di euro che con l’aggiunta di interessi e more del caso arriverebbe a 200mila euro.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, l’ex calciatore avrebbe versato i soldi richiesti così da chiudere la vicenda ma l’indagine, invece, sarebbe ancora aperta. Il colloquio con il pm è previsto tra il 9 e il 13 dicembre.

Altri guai per il Pupone

Il Pupone sarebbe finito al centro dell’attenzione anche dopo che l’ex moglie Ilary avrebbe riferito di essere stata all’oscuro del possedimento di alcune carte di credito e altri conti correnti. Tale episodio si aggiungerebbe all’indagine aperta dagli agenti di finanza. Tra Totti e la Blasi la battaglia del divorzio continua.

Ultime notizie Totti-Blasi

Non c’è pace per l’ex calciatore romano che a distanza di anni dalla separazione dall’ex letterina sta ancora affrontando alcune situazione da risolvere relative alla sua famiglia, in particolare ai figli. Ilary Blasi appare sempre più spietata nei confronti del Pupone tanto che dopo la pubblicazione del documentario Unica (novembre 2023), sta per tornare su Netflix con un nuovo progetto sulla sua vita. Ieri è uscito il trailer in cui non mancano frecciatine nei confronti del suo passato e quindi del suo ex marito.

Non solo, la conduttrice romana è tornata all’attacco con una nuova denuncia nei confronti dell’ex marito per un fatto avvenuto con la figlia piccola Isabel. Secondo le ultime notizie Totti avrebbe lasciato la bambina con la baby sitter per uscire con la sua compagna Noemi. Da tale dichiarazione da parte della Blasi, la procura ha attivato le indagini per abbandono di minore. Ad incastrarlo, inoltre, vi sarebbe un video della figlia inviato alla mamma in cui ha riferito di essere da sola in casa.

Tante le vicende negative intorno all’ex coppia romana che per venti anni ha fatto credere nel lieto fine e sognare milioni di persone che hanno seguito Francesco e Ilary sempre, supportandoli e sostenendoli in ogni situazione.