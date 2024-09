Totti, compleanno in lacrime: Noemi pubblica gli auguri di Isabel

Oggi, 27 settembre, Francesco Totti compie 48 anni. Una data importante, che l’ex calciatore ha festeggiato in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Allo scoccare della mezzanotte, l’ex capitano della Roma ha ricevuto una dolce sorpresa dalla compagna, Noemi Bocchi, che ha deciso di organizzargli una sorta di caccia al tesoro. La donna non ha voluto consegnarli direttamente il regalo di compleanno, bensì ha voluto farglielo trovare attraverso una serie di indizi sparsi per la casa.

Prima, ha letto un biglietto lasciato sul tavolo della cucina, per poi cercare nella lavanderia, sotto le coperte e nella vasca da bagno. Francesco ha poi guardato fuori dalla finestra, trovando una grande scatola regalo con dei palloncini rossi a forma di cuore. Finalmente, è andato in giardino e ha scartato il regalo della compagna. Al che, i due si sono abbracciati e scambiati un bacio. La Bocchi ha ripreso tutta la scena pubblicandola su Instagram, con la canzone di Tiziano Ferro “Il regalo più grande” in sottofondo. “Ti amo”, sono state le parole conclusive del video. Ma, le sorprese non sono finite qui.

Il regalo più bello è infatti arrivato dalla piccolina della famiglia, sua figlia Isabel, avuta con l’ex moglie Ilary Blasi. La bambina, che ha ormai 8 anni, è salita su una sedia nel bel mezzo della festa per leggere una lettera d’auguri al suo papà. “Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno”, ha detto Isabel, commuovendo tutti i presenti. Mentre riprendeva la scena, Totti non è riuscito a trattenere le lacrime e con gli occhi lucidi è andato subito dalla piccola, prendendola in braccio davanti a tutti gli invitati. Anche Noemi Bocchi ha voluto riprendere questo momento memorabile, condividendolo poi nelle sue storie Instagram. Nel giro di poche ore, il video è diventato virale, facendo il giro del web.

Dopodiché, la festa è andata avanti e l’ex calciatore si è scatenato a cantare canzoni come “Felicità” insieme ai suoi amici. Non è chiaro se anche gli altri suoi due figli, Chanel e Cristian, fossero alla festa. Ad ogni modo, il 18enne ha fatto gli auguri al papà, condividendo una loro vecchia foto dove si baciano e scrivendo: “Tanti auguri papo ti amo”.

“I love you daddy, you will always be with me. Happy Birthday daddy.” ❤️

