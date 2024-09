Noemi Bocchi pubblica gli auguri di Isabel Totti: è polemica, perché

Lo scorso 31 agosto, Noemi Bocchi ha compiuto 36 anni. Il compagno Francesco Totti le ha fatto immediatamente gli auguri allo scoccare della mezzanotte, pubblicando diverse foto con tanto di dedica nelle sue storie Instagram e la canzone “Mille giorni di te e di me” di Claudio Baglioni in sottofondo. Per l’occasione, la coppia ha deciso di festeggiare a Ponza insieme ai rispettivi figli avuti dai loro precedenti matrimoni. Difatti, con loro c’erano anche le piccole Sofia Caucci (figlia di lei) e Isabel Totti, la terzogenita dell’ex calciatore della Roma ed Ilary Blasi. Proprio quest’ultima ha voluto scrivere un tenero biglietto alla compagna del papà per farle gli auguri di buon compleanno.

Isabel Totti e gli affettuosi auguri per Noemi Bocchi: cos’ha scritto

Poche ore fa, Noemi Bocchi ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni video con delle lettere ricevute per il suo compleanno. Tra queste, è apparsa anche quella della piccola Isabel, di 8 anni, che le ha fatto una tenera dedica. In una storia accompagnata dal brano “Senza parole” di Vasco Rossi, è stato possibile leggere le parole della bambina, la quale ha espresso il suo affetto per Noemi e ha ricordato i viaggi fatti insieme a Los Angeles, sperando di poter condividere molte altre esperienze in futuro. “Ti voglio bene”, ha scritto infine la piccola Isabel.

Dopo aver letto la lettera, Noemi è corsa a dare un forte abbraccio alla bambina, come si può vedere nella storia che ha condiviso. Da ormai più di due anni Totti fa coppia fissa con la Bocchi e, nel frattempo, Isabel è riuscita ad instaurare un rapporto molto profondo con lei.

Il video ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato, molti hanno trovato la scena molto dolce e hanno lodato Totti e Noemi per essere riusciti a costruire questa “famiglia allargata“, nonostante la forte pressione e attenzione mediatica legata al divorzio da Ilary Blasi. Dall’altro lato, alcuni hanno sollevato polemiche, criticando la Bocchi per aver condiviso un momento intimo con la bambina e preoccupandosi che la Blasi potrebbe non apprezzare tale esposizione.

Al momento, la conduttrice romana non ha reagito al video di Noemi Bocchi né ha mostrato segni di disappunto riguardo alla situazione. Insomma, sembra che la polemica sollevata dagli hater sia piuttosto sterile e inutile, probabilmente alimentata da antipatie personali o schieramenti già definiti nella disputa tra Ilary Blasi e Francesco Totti.