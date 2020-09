La storia è commovente, da favola. Ilenia Matilli, 19enne calciatrice della Lazio, nove mesi fa è rimasta vittima di un drammatico incidente stradale, finendo in coma. Una sua amica, invece, nel tragico urto è deceduta. La ragazza, che in Francesco Totti ha sempre visto un esempio e un’icona, si è risvegliata pochi giorni fa al Policlinico Gemelli. A colpire, però, il fatto che potrebbe essere stata aiutata proprio dall’ex capitano giallorosso che mentre era in stato comatoso le ha mandato un messaggio sperando di essere in qualche modo da stimolo. “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”, diceva il marito di Ilary Blasi. Nelle scorse ore, c’è stato l’incontro tra Totti e la 19enne in ospedale, come testimoniato dalla stessa giovane con una Stories Instagram. Il Corriere dello Sport, invece, ha raggiunto Er Pupone poco dopo la visita, raccogliendo le sue emozioni a caldo.

Francesco Totti incontra Ilenia, la ragazza uscita dal coma dopo aver ascoltato il suo messaggio

“Sono contento”, ha dichiarato Totti. Emozionato? “Spero più lei, si è messa a piangere, però si, è stato emozionante”. Francesco è stato raggiunto dai microfoni del Corriere dello Sport mentre usciva dall’ospedale. “Aspettiamo, piano piano…” ha quindi chiosato, invitando tutti a lasciare calma e tranquilla Ilenia, il cui percorso riabilitativo è ancora lungo. Fatto sta che sembra proprio che Er Pupone abbia avuto un ruolo importante nel risveglio della giovane visto che i medici, quando la ragazza ha sentito il video messaggio dell’ex calciatore, hanno notato un aumento della frequenza cardiaca. Una ulteriore spinta nel percorso di riabilitazione verso il risveglio. Totti, con il suo consueto stile umile frammisto a una vena di innata simpatia, ha commentato: “A saperlo prima, l’avrei fatto prima…”. Infine la bandiera giallorossa ha spiegato che quando Ilenia uscirà dall’ospedale e starà meglio la incontrerà nuovamente.

Ilenia, i familiari ringraziano Totti

Sempre ai microfoni del Corriere dello Sport sono intervenuti anche i familiari della ragazza, che hanno espresso tutta la loro felicità per i progressi di Ilenia. Inoltre hanno rimarcato quanto Totti sia una persona generosa e di cuore, ringraziandolo sentitamente. Dall’altro lato hanno evidenziato come la battaglia della 19enne non si sia ancora conclusa e che il cammino verso la guarigione completa sia ancora molto lungo. C’è anche una promessa fatta dall’ex capitano della Roma: una cena a casa di Ilenia e dei suoi familiari appena sarà possibile.