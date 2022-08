La fine della love story tiene banco anche a Estate in Diretta: l’amico di Totti rivela come stanno le cose tra l’ex calciatore e Ilary

Come sta Francesco Totti? A Estate in Diretta, talk estivo del pomeriggio feriale di Rai Uno condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua, si è discusso approfonditamente della fine del matrimonio dell’ex capitano giallorosso e di Ilary Blasi. In studio, presenti Alba Parietti e l’amico fraterno del Pupone, Alex Nuccetelli. Il pr ha risposto a diverse domande, cercando di chiarire la situazione venutasi a creare tra i due ex coniugi: è emerso che in questo momento i rapporti tra la conduttrice e l’ex stella della Roma sono tesi. Naturalmente si è parlato anche di Noemi Bocchi, ossia colei che è data come nuova fiamma di Francesco.

“Come sta Francesco in questo momento?”, ha chiesto senza giri di parole Roberta Capua a Nuccetelli. “Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti – la risposta di Alex -, non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà hai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto”.

A questo punto si è introdotta nel discorso Alba Parietti, la quale ha speso parole d’elogio per Totti. Secondo l’opinionista, le colpe per la fine del matrimonio sono al cinquanta per cento di Francesco e al cinquanta per cento della Blasi: “Bisogna avere buon senso, le separazioni sono sempre lutti enormi […] Francesco ha molta anima, è una persona molto perbene, ha grande empatia. Lui vuole essere un buon padre. Quello che vogliono i figli, alla fine, è quello di continuare ad avere equilibri. Forse ne hanno di più con due genitori separati che vanno d’accordo e sono in pace […] In questi casi, dopo un matrimonio così lungo, le colpe sono sempre al cinquanta per cento”

Semprini ha ricordato che nei giorni scorsi alcune indiscrezioni hanno sostenuto che Totti abbia portato sua figlia Isabel a casa di Noemi Bocchi mentre stava ancora assieme alla conduttrice. Al momento tale ‘spiffero’ non ha trovato fondamento e tantomeno alcuna prova concreta. “Cosa ne pensa Totti di questo?”, ha domandato Semprini. “Escludo categoricamente una cosa di questo tipo – la secca replica di Nuccetelli -. Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui sti sta basando e vuole trasmettere ciò anche alla moglie”.

Semprini ha poi mandato in onda le Stories Instagram che tanto hanno fatto discutere nei giorni scorsi; quelle in cui si vedono Totti, Ilary e Noemi nello stesso locale. Le immagini risalgono all’ottobre scorso, quando cioè il matrimonio, in teoria, era ancora in piedi. Si è parlato di ‘triangolo‘. “Ripeto: Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si sono frequentati. Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary”, ha spiegato Nuccetelli.

“Io ne ho viste di tutti i colori, quindi non escluso niente. Non sarà questo il caso…”, la chiosa di Alba Parietti. Nel corso della puntata di Estate in Diretta sono poi state mandate in onda delle immagini di Stefano De Martino e Belen Rodriguez per celebrare i ritorni di fiamma (il presentatore napoletano e la modella argentina sono tornati a fare coppia da qualche mese). “Torneranno insieme anche Totti e Ilary?”, hanno domandato i conduttori. “Questo non lo possiamo escludere”, la risposta di Nuccetelli. Dopotutto, come canta Antonello Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…