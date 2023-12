Totti, colpo di scena: il like a Ilary Blasi, poi la spiegazione amara

Like di Francesco Totti ad una foto in cui compare anche l’ex moglie Ilary Blasi: il gesto, naturalmente, non è passato inosservato al popolo di Instagram che immediatamente si è fiondato sotto al post in questione strabuzzando gli occhi. Ancor più curioso, però, è ciò che è successo dopo. L’ex capitano della Roma ha deciso di levare il ‘Mi piace’. Infatti non ve ne è più traccia. C’è invece ancora traccia della miriade di commenti piovuta sotto allo scatto: c’è chi ha subito profetizzato un fantasioso ritorno di fiamma, chi ha ironizzato e chi ha letto il gesto come una sorta di segnale distensivo per recuperare rapporti civili. Il fatto, però, che l’ex calciatore abbia poi scelto di far sparire il like spinge a interpretare la vicenda sotto un punto di vista meno edulcorato.

La foto chiacchierata è quella apparsa sul profilo di Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’. Nell’immagine Ilary Blasi la si nota in compagnia di alcune sue amiche tra cui l’attrice Michela Quattrociocche. Perché Totti ha pigiato sul ‘Mi piace’ e poi ha fatto dietrofront? Non è da escludere, anzi pare l’ipotesi più probabile seppur la più amara, che l’giocatore della Roma sia incappato in un fraintendimento.

Forse ha visto la foto di Rinaldi e ha piazzato il like non accorgendosi che in quel post compare pure l’ex moglie. Anche perché, se così non fosse e davvero si vuol credere che Totti abbia voluto lanciare un segnale distensivo alla conduttrice, certamente non si sarebbe affrettato a fare successivamente un passo indietro. Anzi avrebbe visto di buon grado il fatto che molti utenti si sono accorti della sua azione di ‘pace’. E invece è accaduto il contrario: nel momento in cui si è cominciato a mormorare di presunti rapporti appianati con la Blasi, zac, via il ‘Mi piace’. Amen!

In effetti è difficile pensare che l’ex calciatore, a non molti giorni di distanza dall’uscita del docufilm Unica (nell’opera targata Netflix Ilary ha ribaltato la versione di Francesco affermando a chiare lettere di essere stata lei a essere tradita e non viceversa), abbia deposto l’ascia di guerra.