Totti casalingo, mai visto così: “Con Noemi gioca solo in casa”

Ebbene sì: Francesco Totti si dedica ai lavori domestici e diventa un vero uomo di casa. Il Pupone appare in versione casalingo nei nuovi scatti pubblicati dal numero di oggi del settimanale Chi. Insieme a Noemi Bocchi, l’ex marito di Ilary Blasi è intento a pulire casa, ma non riesce però a raggiungere il suo scopo. La mossa vincente è della sua compagna. Fino a oggi probabilmente i fan non avrebbero mai pensato che un giorno avrebbero visto Totti fare le faccende domestiche. E, invece, la nota rivista propone anche questa particolare versione dell’ex Capitano della Roma, dopo averlo paparazzato nel suo attico romano, dove convive con Noemi e i figli di lei.

Non c’è un pallone, ma una idropulitrice. E chi l’avrebbe mai detto! Questa volta Totti non deve affrontare una complicata partita di calcio, ma uno scontro diretto contro lo sporco di casa! Negli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Francesco appare sul balcone dell’attico romano mentre tiene in mano l’idropulitrice e al suo fianco c’è Noemi. L’ex calciatore è intento a far tornare nuove le loro tapparelle. Sembra proprio che il Pupone si stia dando da fare per rendere efficiente il suo lavoro domestico, dopo aver ricevuto tra le mani lo strumento adatto dalla Bocchi.

Per evitare di bagnare i balconi degli altri condomini, Noemi e Totti hanno tentato di asciugare subito le pozze d’acqua generate dall’idropulitrice, usata sulle tapparelle dell’attico. Gli scatti fanno sorridere i fan, che di certo non si aspettavano di vedere il loro idolo in queste vesti. Sicuramente fa piacere vederlo dedicarsi alle faccende domestiche mentre aiuta la sua fidanzata e dà il buon esempio a chi lo segue da sempre. “Con Noemi gioca solo in casa”, questo il titolo con cui la rivista presenta gli scatti.

“Ora è il nemico numero uno dello sporco impossibile”, si legge ancora. Alla fine, però, Totti non riesce nell’impresa con l’idropulitrice. Sembra che lo sporco impossibile abbia avuto la meglio sull’ex Capitano giallorosso. A questo punto, si mette all’opera Noemi Bocchi, la quale invece riesce a raggiungere il loro scopo con l’attrezzo domestico. Pertanto, la coppia sembra proprio che alla fine sia riuscita a pulire per bene le tapparelle.

Solo un mese fa si parlava di una presunta gravidanza di Noemi Bocchi, mentre la loro relazione amorosa sembra procedere a gonfie vele. Intanto, il settimanale Chi svela che nei prossimi giorni la coppia andrà in vacanza in Grecia. Non si sa quale sia la destinazione precisa scelta dai due innamorati. Di sicuro Noemi terrà aggiornati i fan con qualche scatto non appena intraprenderanno questo nuovo viaggio estivo.