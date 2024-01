Totti-Blasi: non è da escludere il ritorno di fiamma. Parla Corona

Fabrizio Corona lancia lo scoop: tra Francesco Totti e Ilary Blasi ancora non è finita. Su Dillinger News ha scritto i motivi che porterebbero a pensare che la storia tra i due ex non è ancora conclusa e che gli ultimi atteggiamenti farebbero ipotizzare un possibile ritorno di fiamma.

Corona sostiene che l’amore tra i due non sia finito e che Ilary, dopo l’ultima intervista a Verissimo di domenica 28 gennaio, si sia mostrata diversa dal solito, “meno vendicativa e più malinconica“. Tanto da chiudere il suo intervento sottolineando di voler invitare l’ex a cena e che “la porta di casa per lui è sempre aperta“. Una dichiarazione che ha lasciato a bocca aperta tutti coloro che stanno seguendo questa storia dall’inizio.

Ilary si è mostrata sin da subito vendicativa nei confronti dell’ex calciatore che ha iniziato la “guerra” con un’intervista al Corriere della Sera poco dopo l’annuncio della separazione. La risposta a quelle illazioni del Pupone è stata il documentario Unica dove la conduttrice ha affibbiato gran parte delle colpe all’ex. Proprio per questo il dietrofront che c’è stato (in parte) a Verissimo, è risultato poco chiaro.

Fabrizio afferma anche che pare che l’intervista che Cristiano Iovino ha rilasciato al Messaggero sia opera di Totti, per avere un altro testimone a suo favore. Sempre secondo Corona, Ilary ne uscirà “a pezzi” da questo processo e tornerà con la coda tra le gambe dall’ex che “prima o poi si stancherà di Noemi“.

Oggi esce anche il libro della Blasi Che stupida. La mia verità, in cui la conduttrice ha raccontato alcuni retroscena ancora sconosciuti. Ora si attende la risposta di Francesco che finora è stato troppo in silenzio.

L’intervista a Verissimo

Nell’ospitata da Silvia Toffanin, la Blasi ha rivelato di essere scombussolata e provare emozioni contrastanti, anche un po’ di malinconia. Ha ammesso che la cosa che l’ha fatta stare più male è stata la fiducia che è venuta meno ed è stato il motivo per cui ha chiuso il matrimonio. Si è anche giustificata per Unica, spiegando come “il primo a non lavare i panni sporchi in casa è stato lui“.

Ilary ha anche commentato le ultime dichiarazioni di Iovino. Per lei le relazioni intime sono ben altre, ma comunque lo ringrazia perché le “ha raccontato cose che le hanno fatto aprire gli occhi su Francesco“. Il personal trainer ora sarà un testimone nel processo del divorzio.