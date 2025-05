Totti bissa “Sei unica” con Chanel: deja-vu Ilary, Noemi fuori

Il 17 maggio 2025 Chanel Totti ha festeggiato i suoi 18 anni in una location strepitosa, in compagnia di amici e parenti. Per la prima volta, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono riuniti per celebrare la secondogenita, entrambi con i rispettivi partner e seduti in due tavoli separati. Eppure, i fan della storica coppia romana non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli. L’ex calciatore e la figlia hanno cantato insieme Grazie di esistere e, proprio in quel momento, molti sono tornati con la memoria a vent’anni fa, quando il “Pupone” dedicò Sei unica all’ex moglie.

Padre e figlia cantano insieme

Chanel Totti ha vissuto una serata fantastica ed emozionante, circondata dall’affetto di amici e familiari che l’hanno sempre supportata e sostenuta. Durante i festeggiamenti, la neo-diciottenne si è scatenata a ritmo di musica per poi cantare con il papà il brano di Eros Ramazzotti Grazie di esistere. Un momento toccante soprattutto quando i due si sono abbracciati proprio nel punto in cui il testo dice: “Unica come sei”. Coincidenza? In molti stentano a crederlo. Anzi, c’è chi pensa che la secondogenita lo abbia fatto di proposito, escludendo completamente Noemi, che in quell’istante era accanto a loro ma visibilmente imbarazzata.

L’altro dettaglio

Un altro dettaglio che ha incuriosito i fan è stata la scelta del look: Francesco Totti e Bastian Muller, entrambi in total black. Altra coincidenza? L’ipotesi più plausibile è che Chanel abbia indicato un dress code, considerando che la maggior parte degli invitati era vestita di nero. Anche mamma Ilary e Noemi Bocchi hanno optato per due outfit dello stesso colore.

La conduttrice romana ha scelto un completo giacca e pantaloni con cravatta, dal taglio maschile ma elegante. La nuova compagna dell’ex calciatore, invece, ha puntato ad uno stile più osé: un abito attillato con la schiena scoperta. Un modo, forse, per non passare inosservata?

In un contesto del genere, però, è difficile non pensare alla coppia che per anni ha fatto sognare milioni di italiani, facendo credere in un lieto fine. Tutti aspettavano il compleanno della figlia di Ilary e Francesco, e dopo ieri sera, in molti sperano che tra i due possa riaccendersi la fiamma, immaginando che le storie con Noemi e Bastian siano solo parentesi.

Eppure, la conduttrice romana sembra essere prossima al matrimonio con il giovane tedesco. Totti e Bocchi convivono e non perdono occasione di viaggiare insieme ai figli di entrambi. Ormai, sembra che ognuno abbia preso la propria strada e che la storia d’amore più bella d’Italia sia un capitolo chiuso.