Totti batte Ilary Blasi in tribunale, svolta sull’assegno: la testimonianza di Iovino scuote la causa

Svolta nella vicenda giudiziaria che vede contrapposti gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore ha battuto l’ex moglie in tribunale. Come riferisce Il Messaggero, un provvedimento interlocutorio del giudice Gianluca Gelso ha ridotto da 12.500 a 10.900 euro l’assegno mensile di mantenimento per i figli che Totti dovrà versare alla conduttrice, la quale ne aveva domandati 20 mila. La toga si è riservata la decisione sull’importo relativo a Chanel (oggi maggiorenne) entro la prossima udienza, che si svolgerà il 16 ottobre. Dagli atti è inoltre emerso che Cristiano Iovino, ascoltato come testimone, ha confermato di avere avuto una frequentazione sentimentale con Blasi, smentendo la versione della presentatrice. Quest’ultima aveva raccontato di aver preso solo un caffè con il personal trainer.

Francesco Totti batte Ilary Blasi in tribunale sull’assegno di mantenimento

Di fatto, il giudice ha accolto in larga parte l’istanza di Totti e del suo legale Antonio Conte. Per questo l’assegno di mantenimento è stato decurtato di 1.600 euro. Tra i motivi c’è il fatto che il primogenito Cristian Totti sarebbe ormai autonomo economicamente, lavorando come manager alla Longarina, la soccer school del padre con sede a Ostia Antica.

Una valutazione analoga riguarda anche la 19enne Chanel, sempre più attiva nel ruolo di influencer. Inoltre ha esordito come concorrente di “Pechino Express”, trionfando. Come sottolineato, per quanto riguarda l’eventuale cifra che Totti dovrà destinare alla figlia, il giudice si è riservato di decidere.

Quanto stabilito dal tribunale rappresenta un successo per Totti e una sconfitta per Ilary, che aveva chiesto 20 mila euro di assegno. La conduttrice aveva anche avanzato tramite i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi una richiesta per ottenere 24 mila euro in più e la copertura integrale delle spese straordinarie per i figli.

Il giudice Simona Rossi, davanti alla quale era cominciata la causa, aveva stabilito ad aprile 2023 in 12.500 euro l’assegno complessivo che Totti doveva garantire ogni mese, suddividendo in egual misura tra gli ex coniugi le spese straordinarie. Si ricorda che il 22 maggio scorso l’ex giocatore e l’ex moglie hanno siglato il divorzio nelle aule del tribunale civile di Roma.

La versione di Cristiano Iovino sui tradimenti

Uno dei temi più delicati e curiosi dell’intera vicenda riguarda l’addebito di colpa sulla fine del matrimonio. Nella causa Totti ha sostenuto di essere stato tradito per primo. Blasi ha dichiarato il contrario, ossia che lui le ha mancato di rispetto avviando una relazione con Noemi Bocchi.

Cristiano Iovino, che è stato chiamato a testimoniare da Totti, ha confermato la sua versione, ossia che con la conduttrice avrebbe avuto rapporti intimi prima che avvenisse la separazione.