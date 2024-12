Totti, abbandono di minore: svolta nel caso, spunta il video di Ilary

Un video portato in procura da Ilary Blasi potrebbe essere la chiave di volta nella vicenda giudiziaria che vede accusato Francesco Totti per abbandono di minore. La battaglia in tribunale tra i due ex coniugi si fa sempre più aspra. I fatti risalgono al 26 maggio 2023. L’ex stella della Roma, assieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, era andato a cena in un locale che dista poco rispetto alla casa in cui vive attualmente. Quella sera Totti doveva badare alla figlia Isabel di 8 anni. Secondo la versione di Ilary, la bimba è stata lasciata a casa, senza nemmeno la supervisione di una baby sitter. La svolta nel caso potrebbe arrivare dal sopracitato filmato che la conduttrice ha fornito agli inquirenti. Che cosa c’è in quel video?

Quella sera di maggio, con Isabel, ci sarebbe stata anche la sorella Chanel, allora 16enne. Cosa è accaduto? La Blasi, che in quel momento si trovava a Milano, ha contattato le figlie. Dopo la videochiamata si è convinta che l’ex marito le avrebbe lasciate a casa. Questa la ricostruzione fatta dal quotidiano romano Il Messaggero:

“La showgirl, come se fosse un detective navigato, ha l’astuzia di registrare videochiamata, pensando in prospettiva che potesse essere una prova utile per ‘incastrare’ l’ex marito. Quando il giro dell’appartamento termina, e della baby sitter non si vede neanche l’ombra, Ilary si convince di avere elementi sufficienti per far scattare il blitz. Così, allarmata, e dal momento che si trova a Milano, chiama i suoi genitori e li invita ad andare a controllare”.

Dopo l’allarme, i genitori della Blasi si sono recati a casa Totti. Secondo quanto sostenuto da Ilary, sua madre e suo padre avrebbero citofonato senza ricevere alcuna risposta. Ecco allora che la conduttrice ha preso la decisione di chiamare il 112. Gli agenti della polizia si sono precipitati sul posto. Sono giunti poco dopo lo scoccare della mezzanotte. Hanno citofonato e ad aprigli è stata la baby sitter.

Di lì a poco Totti ha fatto rientro nella sua abitazione. Quindi? Perché alla polizia ha aperto la tata e ai genitori di Ilary non ha risposto nessuno? La Blasi nutre il sospetto che dopo la sua chiamata al 112, l’ex marito sia stato avvisato dell’arrivo imminente dei poliziotti e avrebbe chiesto alla portiera dello stabile di salire nel suo attico in modo tale da dimostrare che le figlie non erano state lasciate sole.

Cruciale nella vicenda sarà la testimonianza della portiera. Va anche aggiunto che Ilary ha la convinzione che Totti avrebbe lasciato in casa da sole le figlie anche in altre occasioni.