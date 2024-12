Totti-Blasi, nuovo dettaglio incastra il Capitano. C’entra la portinaia

In arrivo l’ipotesi della procura su Francesco Totti e la questione della piccola Isabel. L’ex calciatore è stato denunciato da Ilary Blasi per abbandono di minore secondo una prima ricostruzione, l’indagato potrebbe aver contattato la donna solo poco prima dell’arrivo della polizia.

I fan del Capitano stentano a credere che abbia potuto comportarsi in questo modo nei confronti della figlia ma vi sono dei dettagli e particolari fanno chiarezza sulla vicenda.

Francesco Totti e l’abbandono di Isabel: l’ultima pista

Secondo quanto riportato questa mattina su Repubblica, il giorno risalente al presunto abbandono di Isabel, Totti si sarebbe trovato in una pizzeria vicino la sua casa di Vigna Clara. Ed è proprio quando l’ex calciatore ha avvisato la polizia nelle vicinanze che avrebbe contattato nell’immediato la portinaia per dirle di farsi trovare in casa insieme a sua figlia.

Inoltre, sembra che quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione del Capitano, avrebbero atteso alcuni minuti per consentire l’arrivo di una collega donna, più adatta a parlare con la bambina. Proprio in quel momento, il papà avrebbe avuto la possibilità di sistemare tutto, chiamando in soccorso la portinaia.

Dubbi e incertezze sulla vicenda

La pista portata avanti dalla procura e riferita da Repubblica presenta ancora troppe incertezze. Dopo un anno e mezzo dai fatti non è chiaro, come siano andate effettivamente le cose in quella casa a Vigna Clara. Il dettaglio della portinaia potrebbe ribaltare le carte in tavola dal momento che, sarebbe l’unico dato certo della vicenda. Infatti, quando gli agenti di polizia sono entrati nell’abitazione sono rimasti sorpresi di vederla al posto della baby sitter.

Ancora una volta, la coppia Totti-Blasi è un caso da risolvere e la soap opera romana continua lasciando tutti interdetti. Sono lontani quei momenti in cui il Capitano e la conduttrice televisiva si mostravano sorridenti e così complici da fare invidia al mondo e illudendo i loro fan del vero amore.

Francesco Totti, un papà amorevole

Nonostante continuino a spuntare dettagli e particolari che mettono in cattiva luce Francesco Totti come genitore, secondo quanto si può notare sui social e sul web, il Pupone non è mai venuto meno al suo dovere di padre sia prima del divorzio che dopo. Anzi, l’ex calciatore si è sempre mostrato amorevole e disponibile nei confronti dei tre figli con i quali condivide pranzi, cene, eventi speciali e viaggi oltreoceano. Che sia tutta apparenza? I suoi fan stentano a crederci.