“Totti a casa di Noemi a vedere la Roma”, lo scoop su Rai Uno

Questo pomeriggio il pubblico di Rai Uno è venuto a conoscenza di un’indiscrezione particolarmente succosa, tra l’altro svelata in tempo reale, nel corso della trasmissione Estate in diretta. Protagonisti del gossip, neanche a dirlo visto il periodo, sono Francesco Totti e Noemi Bocchi, la presunta coppia di cui tutti stanno parlando ormai da diverse settimane.

Quando la trasmissione è passata al contenitore “leggero”, dopo tanta cronaca, i due conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno avuto la possibilità di tornare sul pettegolezzo del momento, ma probabilmente mai si sarebbero immaginati che uno dei loro ospiti avrebbe regalato loro un’esclusiva così clamorosa. La conduttrice Carolina Rey, infatti, ha rivelato un dettaglio del tutto inedito: le sue stesse orecchie, infatti, hanno ascoltato nei giorni scorsi “Er Pupone” commentare una recente partita della Roma proprio in compagnia della bella Noemi al Circeo. Ecco le parole della Rey in merito:

“Io ahimé ho delle fonti dirette. Io ho la casa di famiglia al Circeo di fronte alla villa che…Mi dispiace tanto raccontarlo […] l’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma. Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma a casa di Noemi, al Circeo. Sì! Nel senso che li ho sentiti proprio con le mie orecchie, ero al Circeo, il mio bimbo sta lì con i nonni, io sto facendo la spola, sto andando avanti e indietro. Il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso.”

A questo punto, comprensibilmente, Semprini e la Capua si sono mostrati shockati e a bocca aperta. Semprini, in particolare, ha intuito la portata dell’indiscrezione e ha cercato di fare il quarto grado alla Rey. La Capua, quindi, ha colto la palla al balzo scherzando e dicendole “Gianluca a questo punto si propone per fare il baby sitter a tuo figlio…”.

Ilary Blasi furiosa con Francesco Totti: gli ultimi aggiornamenti sulla coppia scoppiata

Giusto pochissime ore fa erano emersi altri dettagli sull’attuale rapporto fra i due ex coniugi: la situazione, a quanto pare, sarebbe parecchio tesa. Di recente, Chi ha pizzato Totti e Noemi nuovamente insieme e gli scatti della coppia apparsi sulla rivista avrebbero fatto ulteriormente infuriare la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Sempre in base alla ricostruzione di Chi, dopo la separazione Totti avrebbe continuato a portare la piccola Isabel a giocare con i figli della nuova fiamma. Questo è il principale motivo dietro la furia di Ilary, per la quale il gesto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La fine del matrimonio “del secolo”, insomma, non avrebbe potuto essere più burrascosa. Ci sarà, ora, da rimboccarsi le maniche con gli avvocati, visto e considerati la quantità di interessi economici che Totti e Ilary ancora hanno in comune.