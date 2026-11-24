Francesco Totti se l’è cavata benone a Belve. Durante l’intervista sono stati tanti i momenti di ilarità. In più frangenti Francesca Fagnani si è messa a ridere di fronte alle risposte dell’ex capitano della Roma che, però, oltre a fare battute, quando i temi affrontati erano delicati, ha parlato con serietà, senza sottrarsi ad alcuna domanda. Anche quando la giornalista gli ha chiesto della fine del matrimonio con Ilary Blasi, Totti ha mantenuto la calma. Ha poi rivolto parole amorevoli alla sua compagna, Noemi Bocchi, oltre a ricordare un prezioso insegnamento ricevuto da Maurizio Costanzo.

Francesco Totti: l’insegnamento di Maurizio Costanzo e il rapporto con i soldi

Totti, quando Fagnani gli ha chiesto di esternare un suo difetto, ha spiegato di essere “permaloso” e “rosicone”. Ma su tale lato caratteriale è migliorato molto negli anni. Tutto è cambiato dopo un incontro avuto con Maurizio Costanzo: “Lui è stato un grande, mi fece cambiare idea dicendomi di fare una cosa autoironica e dicendomi di non prendermela per quello che dicevano sul mio conto. E fu allora che iniziai a ragionare diversamente”.

Spazio poi ai pregi. “Sono umile e riservato. Non ho mai avuto grilli per la testa, nemmeno ora”. Rapporto con i soldi? “Mi hanno cambiato la vita. A me e alla mia famiglia. Ma la misura è sempre uguale, piedi per terra. Chi si è approfittato di me quando ero al top? Persone impensabili, anche amici e parenti. Questi hanno mangiato abbastanza. Mi faceva piacere farlo in quel momento e va bene così. Certo alcune cose non le rifarei. Ma non rinnego nulla”.

L’ex capitano giallorosso ha aggiunto che il successo “non è che mi faccia impazzire, perché non mi piace apparire. A volte è soffocante. Io non posso fare una passeggiata in centro a Roma”.

La morte del padre e la “mini depressione dopo il ritiro”

“A mio padre non ho mai detto ti voglio bene. Non parlavamo molto, ma con lo sguardo ci capivamo subito. Ora parlo con lui al cimitero. Era il fulcro di tutto, avrei dovuto abbracciarlo di più”, ha raccontato l’ex calciatore. A proposito di calcio, il giorno del ritiro è stato un momento tosto. Dopodiché è iniziato un periodo difficile. “Ho avuto una mini depressione, mi sono chiuso in me stesso. Stavo a casa sul divano e non volevo vedere nessuno”, ha ricordato Totti.

Totti: “Noemi ha tanto amore ma non mi sposo, Ilary Blasi è la madre dei miei figli e la rispetto”

Capitolo sentimentale. “Noemi è sensibile, ha tanto amore. Trasmette serenità e voglia di divertirsi. È una di quelle persone che non pensi esistano e invece ci sono”, ha osservato l’ex stella della Roma. “Non sono geloso, sono contento del suo percorso a Ballando con le Stelle. E non sono stato mai possessivo”, ha sottolineato. Spazio poi alla fine del suo matrimonio:

“Con i miei figli ci siamo capiti? Ancora no, ma spero che con il passare del tempo capiscano quanto li amo. Spero che si sciolgano i nodi. Loro devono essere contenti che sia io sia Ilary siamo felici oggi. I muri non servono a niente. Devono accettare che io ho un rapporto con una donna e Ilary con un altro uomo”.

Fagnani ha poi ricordato che Ilary Blasi, quando ancora erano sposati, disse che il suo matrimonio non avrebbe potuto sopravvivere a un tradimento. “Ho il suo stesso parere – ha risposto Totti – un tradimento non riesco a perdonarlo. Comunque lei è sempre la madre dei miei figli, massimo rispetto”. Infine la smentita delle nozze con Noemi: “Se mi sposo? Girano voci che mi sposo a maggio o giugno, ma io non so niente. Non ho ancora fatto la proposta. Nel futuro però tutto può succedere”.