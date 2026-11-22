Federica Nargi contro Noemi Bocchi. L’ex velina ha rilasciato un commento tanto secco quanto piccato dopo aver udito un’esternazione non proprio azzeccata, per usare un eufemismo, della compagna di Francesco Totti. Bocchi sta partecipando a Ballando con le Stelle. In gara c’è anche Alessandro Matri, che con Nargi fa coppia da oltre 17 anni e ha due figlie. La 38enne romana, raggiunta dai microfoni di Rai Radio 2, ha risposto a un rapido quiz. A un certo punto l’inviata della trasmissione le ha dato in mano alcuni cartoncini raffiguranti i suoi compagni di viaggio nel talent show condotto da Milly Carlucci, domandole quale persona del cast presenterebbe alle sue amiche single. Noemi ha avuto la brillante idea di mostrare il cartoncino di Matri. E la reazione di Nargi non si è fatta attendere.

Federica Nargi contro Noemi Bocchi dopo l’uscita su Alessandro Matri

Il siparietto è stato pubblicato sui profili social di Rai Radio 2. Non appena Nargi lo ha visto, ha tuonato: “Mi sembra giusto presentare ad un’amica single un uomo ‘sposato’ e con figlie”. Le virgolette su “sposato” sono state messe per il semplice fatto che Matri e l’ex velina non sono mai convolati a nozze, ma si considerano marito e moglie a tutti gli effetti. Tornando alla reazione di Federica, in una manciata di ore ha raccolto oltre mille like. Non solo: è stata commentata da molti utenti. Quasi tutti si sono scagliati contro la compagna di Totti.

Noemi Bocchi travolta da commenti negativi: tirata in mezzo anche Ilary Blasi

“Dovevi solo risponderle, non distruggerla”, ha scritto una donna di nome Lucrezia, accompagnando il tutto con delle emoji gaudenti. Più dura un’altra utente: “Cosa vuoi pretendere da una che quando apre bocca fa solo danni? Lascia perdere”. Un uomo di nome Luigi ha optato per il sarcasmo: “Non ti offendere, lei è “abituata” così. Povero Totti”. Naturalmente c’è chi ha tirato in ballo la fine del matrimonio dell’ex capitano della Roma: “Di cosa ti meravigli? Lei non si è fatta scrupoli con Ilary”. Sono seguiti molti altri commenti non proprio teneri nei confronti della 38enne.

Pochi hanno interpretato il gesto di Noemi, che ha indicato Matri come possibile persona da presentare a un’amica single, come una trovata benevola. Qualcuno ha scritto che si è semplicemente trattato di un complimento nei confronti dell‘ex calciatore della Juventus e che non è stato detto nulla di male. Sicuramente non la pensa allo stesso modo Nargi. E infatti la sua risposta non si è fatta attendere.