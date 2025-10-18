Totti: “6 unica? Dopo 23 anni vi dico la verità”, con Ilary Blasi zero romanticismo

Per anni è stata il simbolo mediatico del loro amore, da oggi non lo è più: stiamo parlando dell’iconica maglia sfoggiata da Francesco Totti dopo una rete con la scritta “6 Unica“. Fino ad ora tutti pensavano che quella dedica, risalente a 23 anni fa, fosse stata riservata a Ilary Blasi. Ma non fu così. Questo almeno è ciò che ha raccontato lo stesso ex capitano della Roma in un’intervista concessa a Prime Video Sport. Totti, con le sue dichiarazioni, ha cancellato anche l’ultimo barlume di romanticismo relativo al matrimonio con l’ex moglie. Matrimonio finito nel peggiore dei modi, nelle aule del tribunale. Ma si torni alla maglia “6 Unica”…

Francesco Totti rinnega la leggendaria dedica “6 Unica”: “Non era per Ilary Blasi”

Era il 10 marzo 2002 quando andò in scena uno dei tantissimi e agguerritissimi derby della Capitale. Totti segnò contro la Lazio ed esplose di gioia, alzando la maglia della Roma sotto la quale aveva indossato quella con la scritta “6 Unica”. Allora stava corteggiando Ilary Blasi, che stava iniziando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel ruolo di Letterina nel programma Passaparola. Quando la love story divenne seria, tutti credettero che quella dedica davanti allo stadio Olimpico gremito fosse stata fatta dal ‘Pupone’ a Ilary. Totti non smentì mai. Forse anche perché un po’ gli fece gioco quel qui pro quo. Nelle scorse ore ha spiegato che quel “6 Unica” non era rivolto alla Blasi, bensì alla curva sud dei tifosi giallorossi.

A Prime Video Sport è stato intervistato dall’ex compagno di nazionale Luca Toni. A un certo punto della chiacchierata, Totti ha ripercorso le tappe cruciali della sua carriera. Ecco che Toni ha citato l’episodio della t-shirt “6 Unica”. “Er Pupone”, per gioco, ha dovuto porre tale episodio in una tabella divisa in categorie da “Standing ovation” a “momenti dimenticabili” e “batoste”.

“E questa dove la metto? Fuori dal tabellone la mettiamo. Ok piazzala in “momenti dimenticabili”. Comunque quel momento faceva parte di un’esultanza per il derby”, ha sottolineato Totti, fornendo poi altri dettagli relativi a quella vicenda: “Alcune delle esultanze erano pensate anche mesi prima. Pensavo a come potermi esprimere dopo un gol”. Quindi la smentita che la scritta fosse stata pensata per Ilary Blasi: “A chi era riferito quel “6 Unica”? Alla curva, ai tifosi della Roma, ma la curva in particolare”.

“Se la rifarei? La rifarei per la curva. Ero un po’ in diagonale, ma era riferita alla curva. Dicono che era una dedica a qualcun altro? No, no, no, questo sarà un pensiero degli altri. Ti dico che era per la curva, adesso però se dovessi rifarla, mi metterei più dritto, così che si capisca meglio per chi è riferita”, ha puntualizzato l’ex capitano della Roma, rinnegando di fatto la dedica alla ex moglie.

Totti e la vita “tra avvocati e commercialisti”

“Come sto in questo momento della mia vita? Bene, tra avvocati e commercialisti… non pensavo dopo 25 anni di cose belle, che uscissero fuori tutte queste cose meno belle”, ha spiegato Totti. “Un po’ di pressione per queste cose ci sta, però cercherò di risolvere tutto. Di cose belle c’è il padel, adesso gioco anche in coppia e mi diverto”, ha concluso.