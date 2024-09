Totò Schillaci è morto: il mondo del calcio piange l’eroe di Italia ’90

Non ce l’ha fatta Salvatore Schillaci, conosciuto da tutti con il soprannome di Totò. L’ex calciatore è morto questa mattina, mercoledì 18 settembre, all’età di 59 anni. Da tempo combatteva contro una brutta malattia. Tutto il mondo del calcio (e non solo) piange il suo campione, ricordato come l’eroe dei mondiali del 1990. Di seguito tutti i dettagli.

Ieri sera era giunta la notizia di un aggravamento delle condizioni di salute di Totò Schillaci. L’eroe di Italia ’90 aveva difatti scoperto due anni fa di avere un tumore al colon e da tempo combatteva con la malattia. L’ex calciatore era ricoverato all’Ospedale Civico di Palermo. Qualche giorno fa si era registrato un leggero miglioramento che faceva ben sperare, pertanto la notizia del suo peggioramento aveva spiazzato tutti. Ancor di più lascia senza parole la sua morte, avvenuta questa mattina, mercoledì 18 settembre. Totò aveva 59 anni. La camera ardente sarà allestita allo stadio Renzo Barbera.

Sono in tanti coloro che piangono la scomparsa del campione. Al cordoglio si sono uniti non solo suoi colleghi del mondo del calcio ma anche giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e diverse personalità di spicco. Schillaci era difatti amato da tutti per la sua grande simpatia e semplicità, dimostrate in particolar modo durante la sua partecipazione al reality show Pechino Express nel 2023 in compagnia di sua moglie Barbara Lombardo, con cui componeva la coppia de “I Siculi”. Nel 2004 aveva già partecipato ad un altro reality show, ovvero L’Isola dei Famosi, mentre nel 2021 è tornato dietro i banchi di scuola a Back To School.

Nonostante le tante apparizioni televisive, Totò è ricordato soprattutto per le sue imprese calcistiche. Tra le diverse squadre per le quali ha giocato segnaliamo la Juventus, l’Inter e soprattutto la Nazionale. E’ stato proprio con gli azzurri che nel 1990 ha fatto vivere all’Italia ‘notti magiche’ con i suoi goal, vincendo i mondiali di calcio di quello stesso anno. Purtroppo, tra tante battaglie, ha perso proprio quella più importante.

Totò Schillaci era nato a Palermo il 1° dicembre 1964 e si era sposato due volte, la prima con Rita Bonaccorso e la seconda Barbara Lombardo. Lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole.