Totò Schillaci è gravissimo, parlano i medici: ore di apprensione

Salvatore ‘Totò’ Schillaci sta male. Le condizioni dell’ex calciatore e personaggio televisivo, come riferisce Il Corriere della Sera, si sono aggravate improvvisamente. Il 59enne, al momento, è ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo. Una notizia inaspettata dopo che i medici che lo hanno in cura da diversi giorni, nelle scorse ore, avevamo reso noto che il paziente stava lentamente migliorando.

Come spiega il quotidiano di via Solferino, l’eroe delle ‘Notti magiche’ del Mondiale Italia ’90 è ora in condizioni critiche. Dal nosocomio siciliano avevano fatto sapere che era stato ridotto l’ossigeno per respirare autonomamente. Un segnale positivo e di speranza dal punto di vista clinico. Poi la doccia fredda arrivata nel corso della serata di martedì 17 settembre con fonti ospedaliere che hanno riportato l’aggravamento dello stato di salute dell’ex atleta.

La carriera televisiva di Totò Schillaci

Totò Schillaci, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha frequentato in svariate occasioni l’ambiente televisivo. Ha anche tentato di buttarsi in politica. Alle elezioni amministrative del 2001 si candidò come consigliere comunale della sua città tra le file di Forza Italia. Fu eletto, riuscendo ad ottenere circa 2mila voti. Tuttavia, dopo un paio di anni, non sentendosi a proprio agio nel muoversi nei corridoi della politica, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

Lo si è poi visto in tv, nel 2004, nel reality show L’isola dei Famosi. Fu un’ottima esperienza, tanto che arrivò in fondo al programma, terminando al terzo posto con il 15% dei voti. Nel 2008, assieme ad altri ex calciatori, fu chiamato a prendere parte al film Amore, bugie & calcetto. Negli anni successivi è stato variate volte ospite a Quelli che il calcio. Nel 2011 è entrato a far parte, interpretando la parte di un boss mafioso, del cast del quinto episodio della terza stagione della serie televisiva Squadra antimafia – Palermo oggi.

Nel 2012 ha poi concesso un cameo televisivo, spuntando in un episodio della serie Benvenuti a tavola – Nord vs Sud. E ancora, nel 2021 è finito dietro ai banchi, come concorrente, della trasmissione Back to School di Italia 1. Nel 2023, con la consorte Barbara, è stato protagonista nella decima edizione di Pechino Express, raggiungendo le semifinali.