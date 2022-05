Toto Cutugno sta male? “Un periodo difficile”, la rivelazione in tv

Che fine ha fatto Toto Cutugno? Da tempo il cantante è lontano dalle scene. L’ultima intervista in televisione, a Verissimo di Silvia Toffanin, risale al 2020. L’anno prima era stato invece scelto da Amadeus a Ora o mai più come Coach, dove ha messo in mostra tutto il suo talento e la sua esperienza. Poi, complice anche la pandemia da Covid-19, l’artista siciliano ha diradato i suoi impegni pubblici e in giro per il mondo.

A quanto pare il 78enne non sta attraversando un momento facile: a farlo sapere il compositore Franco Fasano a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Il musicista ha collaborato più volte con Toto Cutugno – insieme hanno scritto Io amo cantata da Fausto Leali e un brano cult della musica italiana – e sono ancora oggi in contatto.

“Toto ha attraversato un periodo difficile della sua vita. Però ci sentiamo ancora”, ha fatto sapere Franco Fasano in diretta tv su Rai Uno. L’ospite di Serena Bortone ha preferito non svelare ulteriori dettagli sul privato del collega.

L’ultimo messaggio social di Toto Cutugno risale allo scorso aprile, in occasione della Pasqua, quando ha voluto dare gli auguri a tutti i suoi fan e sostenitori. Il diretto interessato romperà ora il silenzio per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute e tranquillizzare i suoi ammiratori?

Tra l’altro lo scorso anno si era parlato sui giornali di gossip della possibilità di vedere Toto Cutugno in un one man show celebrativo su Rai Uno ma pare che il progetto sia poi sfumato per dare spazio ad altre idee.

La malattia di Toto Cutugno

Nel 2009 Toto Cutugno ha scoperto di avere un tumore alla prostrata: un grave problema di salute che è riuscito a superare solo grazie alla presenza della sua famiglia e degli amici più cari. Tra questi Albano Carrisi, che ha avuto un certo peso in quel periodo.

Tramite un esame approfondito, su consiglio dell’interprete di Cellino San Marco, Toto ha scoperto di avere un cancro ed è stato subito operato. Non senza conseguenze: oggi Cutugno non ha più il rene destro e non può stare a lungo in piedi.