“Toto Cutugno torna in tv: un one man show sulla Rai”

Buone notizie per i fan di Toto Cutugno. Il cantante potrebbe presto tornare sul piccolo schermo. Stando a quanto scrive il settimanale Vero l’artista e interprete di grandi successi della canzone italiana come L’italiano e Solo noi potrebbe riapparire a breve sulle reti Rai. Per Toto si sta pensando ad un one man show celebrativo incentrato sulla sua lunga carriera.

Al momento non ci sono dettagli ma pare che la Rai sia interessata a mandare in onda una serata-evento dedicata proprio a Toto Cutugno. Il 77enne tornerebbe così anche a ricoprire il ruolo di conduttore, ruolo già ricoperto in passato alla guida di Domenica In e Piacere Raiuno.

Toto Cutugno manca dalla tv da diverso tempo. L’ultima apparizione risale al 2019, quando è stato uno dei Coach di Ora o mai più, la trasmissione ideata da Carlo Conti e guidata da Amadeus. In quell’occasione Cutugno si è messo in mostra con la sua preparazione musicale e la sua verve.

Dopo quell’impegno Toto si è dedicato ai concerti e alla vita privata. Cutugno è attivo su Facebook, dove non perde occasione per ringraziare i suoi numerosi fan sparsi in tutto il mondo. Di recente sui social network ha omaggiato anche il collega Stefano D’Orazio, recentemente scomparso a causa del Coronavirus.

L’ultima intervista televisiva di Toto Cutugno risale invece ad un anno fa, quando è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel programma Mediaset l’artista si è raccontato a tutto tondo, tra lavoro e vita privata.

Le ultime notizie su Toto Cutugno

Negli ultimi anni Toto Cutugno ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. Nel 2009 ha scoperto di avere un tumore alla prostata: un grave problema di salute che il diretto interessato è riuscito a superare solo grazie alla presenza della sua famiglia e degli amici più cari.

Toto Cutugno si è salvato grazie al consiglio di Albano Carrisi che lo ha invitato a fare una visita medica di prevenzione. Tramite un esame approfondito, Toto ha scoperto di avere un tumore alla prostrata ed è stato subito operato. Non senza conseguenze: oggi Cutugno non ha più il rene destro e non può stare a lungo in piedi.