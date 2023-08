Toto Cutugno è morto: l’annuncio e le cause del decesso

È morto Toto Cutugno. Oggi 22 agosto intorno alle ore 16 si è spento il famoso cantautore italiano presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Cutugno aveva compiuto 80 anni lo scorso 7 luglio ed è scomparso a seguito di una lunga malattia, come dichiarato all’Ansa dal suo manager Danilo Mancuso. “Dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”, ha spiegato Mancuso, il quale ha dato la notizia ufficiale della sua morte all’agenzia. Nel 2007, alla voce de “L’italiano” era stato diagnosticato un tumore alla prostata, a causa del quale aveva perso il rene destro e aveva iniziato ad avere difficoltà nello stare in piedi.

Toto Cutugno, vita e carriera

Salvatore Cutugno, noto come Toto Cutugno, è nato il 7 luglio 1943 a Fosdinovo ,una città nel nord della Toscana. Sin dall’infanzia sviluppa una passione per la musica e, dopo aver suonato la batteria da giovane, nei primi anni ’70 inizio a scrivere canzoni. Successivamente, si dedicò a comporre successi per artisti europei come Joe Dassin , Mireille Mathieu , Dalida , Johnny Halliday , Michel Sardou , Claude François e Gigliola Cinquetti . Prende poi parte a due band, prima i Toto & i Rockers, poi gli Albatros, che nel 1976 pubblicano il loro album di debutto omonimo.

Nello stesso anno, gli Albatross partecipano al Festival di Sanremo, classificandosi al terzo posto. L’anno successivo, tornano sul palco dell’Ariston con la canzone “Gran Premio”. Dopodiché, prende il via la carriera solista del cantante, che lo porterà a raggiungere incredibili successi. Toto finirà per partecipare circa 12 volte a Sanremo, vincendo nel 1980 “Solo Noi”. Nei tre anni successivi, arrivò sempre secondo, prendendo il soprannome dell'”eterno secondo“. Gli anni ’80 furono un decennio d’oro per l’artista, grazie a canzoni intramontabili come “L’Italiano” nel 1983 o “Mediterraneo e Cofanetto” nel 1987.

“L’Italiano” fu senza dubbio il suo successo più grande. Inizialmente scritto per Adriano Celentano, il brano si classificò solamente al quinto posto al Festival di Sanremo, ma è tutt’oggi una canzone iconica del panorama musicale italiano. Negli anni ’90, giunge un grande trionfo per il cantante: la vittoria dell’Eurovision Song Contest, allora conosciuto come Eurofestival, nel 1990, a Zagabria, con la canzone Insieme. L’anno successivo, grazie a tale risultato, si ritrovò anche a condurre la manifestazione.

Gli ultimi decenni di carriera sono stati caratterizzati da una grande connessione con la Russia, grazie alla presenza di numerosi fan nell’est europeo. Difatti, nel 2013 fu ospite del Festival di Sanremo, in segno della presenza del coro dell’Armata Rossa con lui sul palco dell’Ariston.