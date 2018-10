Tosca D’Aquino si racconta: “I miei figli e il rapporto con la fede”

Tosca D’Aquino: “Per lavoro vedo poco i miei figli, ma sono una mamma presente”

L’esplosiva attrice napoletana Tosca D’Aquino tornerà a breve sul piccolo schermo. È pronta, infatti, ad affiancare Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini nell’avventura de I Bastardi di Pizzofalcone 2. L’attrice ha incontrato Dipiù Tv dicendosi molto emozionata per questo nuovo progetto. Gran parte dell’intervista, però, è incentrata sulla sua vera ricchezza: i figli e la fede. “Sono cresciuti con una mamma che spesso viaggiava per lavoro. Li ho lasciati soli a volte anche per diversi giorni con le tate e i papà, ma sono sempre stata una mamma presente“, racconta la simpatica attrice al settimanale. Si parla di “due papà” perché il primo figlio, Edoardo, che ora studia a Milano, è nato dal suo primo matrimonio. Il tredicenne Francesco, invece, è nato dall’uomo che è il suo attuale marito. Insieme, infatti, vivono nella capitale.

Tosca D’Aquino rivela: “Sono una mamma severa e affettuosa. Ai miei figli ho trasmesso la fede”

A causa del lavoro, quindi, che la vede impegnata in numerosi successi teatrali e televisivi, la D’Aquino è stata costretta a stare spesso lontano dai suoi figli. Ma questo non le ha impedito di essere una mamma presente, severa quando serviva, ma anche molto affettuosa. “Quando avevo una giornata di pausa sul set, prendevo il treno e in un’ora ero da Francesco, a Roma… ormai è un ometto, ma io lo chiamo ancora “il cucciolo“, racconta l’attrice partenopea alle pagine di Dipiù Tv. Leggendo l’intervista, si capisce chiaramente che l’attrice ha una fede molto forte in Dio, che ha deciso di trasmettere anche ai suoi figli. Proprio come i suoi genitori hanno fatto con lei. “Non so se crescendo se ne allontaneranno, ma ho voluto trasmettere a loro questa ricchezza“, confessa al settimanale.

La D’Aquino e il suo profondo rapporto con la fede

Proprio durante le riprese della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2, Tosca si è recata spesso nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, luogo in cui lei andava a pregare quando era piccola. In questo posto, l’attrice si è recata anche durante le sue due gravidanze, “per far benedire i miei figli prima ancora che venissero alla luce“. Tosca D’Aquino confessa di essere sempre accompagnata dalla fede: in camerino, nel traffico o la sera prima di dormire. In aggiunta, l’attrice ha confessato che soffre molto per non poter fare la comunione, in quanto è divorziata. Per questa ragione, molte volte si è sfogata con dei sacerdoti che le hanno raccomandato di rivolgersi alla Sacra Rota per ottenere l’annullamento del suo primo matrimonio. Tosca, però, ha deciso di non attivare questa procedura. Infatti, quando si è sposata per la prima volta, amava moltissimo il suo uomo dell’epoca.