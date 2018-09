I bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni, cast e messa in onda

I bastardi di Pizzofalcone 2: quando andrà in onda la fiction?

I protagonisti della serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone tornano in prima serata a partire da lunedì 8 ottobre 2018. La fiction di successo di Rai Uno ci terrà compagnia per sei puntate e il primo episodio sarà proposto in anteprima su Rai Play con una settimana di anticipo, lunedì 1 ottobre. Ritroveremo sicuramente i protagonisti assoluti: l’ispettore Giacomo Lojacono, interpretato da Alessandro Gassman, Carolina Crescentini vestirà di nuovo i panni di Laura Piras. Con loro anche il vice questore Luigi Palma (Massimiliano Gallo), l’agente Alessandra Di Nardo (Simona Tabasco), Ottavia Calabrese (Tosca D’Aquino) e Di Vincenzo (Riccardo Zinna). Tutto il cast è stato sostanzialmente riconfermato.

I bastardi di Pizzofalcone 2: le anticipazioni della fiction con Alessandro Gassman

Dopo il successo della prima stagione, che ha superato i 7 milioni di telespettatori, I bastardi di Pizzofalcone, serie televisiva tratta dai romandi di Maurizio De Giovanni, tornerà protagonista delle prime serate Rai. Anche nella seconda serie l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassman) sarà al centro dei casi sui quali dovrà indagare. Come per la prima stagione, ogni puntata sarà dedicata ad un caso diverso. I protagonisti dovranno indagare e cercare di risolvere molti casi di omicidio. Riusciranno ad arrivare sempre alla verità? Ad aiutare l’ispettore Lojacono ci sarà sempre la PM Laura Piras e ovviamente tutti i ragazzi del commissariato.

I bastardi di Pizzofalcone 2: l’anteprima della prima puntata su Rai Play

Le anticipazioni non ci rivelano molto di più su I bastardi di Pizzofalcone 2, solo che in una delle sei puntate sarà presente anche Justine Mattera. Per sapere cosa succederà in questa seconda stagione non ci resta che aspettare. La prima puntata andrà in onda su Rai Uno lunedì 8 ottobre. Coloro che vorranno vedere in anteprima la prima puntata potranno farlo già lunedì 1 ottobre su Rai Play.