Torna Tutti Pazzi Per Amore? Carlotta Natoli: “ci pensavamo ma…”

La Rai negli anni ci ha sempre regalato molte fiction di successo entrate poi nella storia della televisione e nell’immaginario comune. Tra Don Matteo, il Commissario Montalbano e Un Medico in Famiglia in molti ricorderanno anche un altro prodotto confenzionato dal Servizio Pubblico che fino al 2012 aveva tenuti incollati i telespettatori alla tv. Parliamo di Tutti Pazzi Per Amore, la fiction corale che raccontava le vicende amorose di due quarantenni e della loro famiglia. Tra i protagonisti anche Carlotta Natoli che, in un’intervista a TeleSette è tornata a parlare della storica serie.

Tra il 2008 e il 2012 il pubblico di Rai Uno si è appassionato a una delle fiction più iconiche mai realizzate in Italia. Tutti Pazzi Per Amore raccontava la storia di due vicini di casa folgorati dall’amore e dei loro amici e loro cari che affrontavano la vita quotidiana esibendosi tra le mura di casa con i brani più noti della musica italiana.

Un esperimento che mescolava fiction e musical e che si era rivelato da subito vincente: Paolo e Laura – i personaggi principali – avevano immediatamente conquistato i telespettatori con la loro pazzia portando la serie fino alla terza stagione.

Nel cast ricorderete il protagonista assoluto, Emilio Solfrizzi, affiancato prima da Stefania Rocca e poi da Antonia Liskova. Oltre a loro, altri volti noti hanno partecipato alla serie, tra cui Neri Marcoré, Giuseppe Battiston e Pietro Tarricone, prima della sua prematura scomparsa.

Tra i personaggi principali troviamo anche Monica, interpretata da Carlotta Natoli. Quest’ultima, intervistata da TeleSette, ha ricordato piacevolmente l’esperienza sul set della fiction Rai ed ha parlato di un possibile ritorno.

Il possibile ritorno della fiction

Nel botta e risposta presente sulla rivista, l’attrice ha confessato che negli anni ha più volte pensato a una nuova stagione di Tutti Pazzi Per Amore. In particolare, Carlotta spiega di averne discusso con Emilio Solfrizzi, suo amico e collega con cui attualmente è in scena a teatro.

I due attori avrebbero pensato ad un ritorno della serie, ma in una chiave diversa. Secondo loro infatti, attualmente sarebbe un’impresa impossibile riunire tutto il cast, visto anche che alcuni dei protagonisti hanno ad oggi cambiato lavoro. Carlotta Natoli ha specificato che insieme al collega le piacerebbe essere la protagonista di uno Spin-off di Tutti Pazzi Per Amore, ambientato anni dopo le vicende raccontate nella serie originale.

Ogni tanto pensavamo al sequel di Tutti pazzi per amore. Con Emilio Solfrizzi non ci dispiacerebbe uno spin-off ambientato a 10 anni di distanza, dove Monica e Paolo si rincontrano. Riprendere tutto il cast è impossibile, va fatta una cosa diversa

Sembra allora che i due attori siano propensi a riportare in vita i personaggi di Paolo e Monica e chissà che la Rai non prenda la palla al balzo e realizzi in futuro l’idea proposta da Carlotta Natoli. D’altronde a Viale Mazzini pensano spesso al ritorno delle loro fiction più famose, tra tutte Un Medico In Famiglia.