Toretto, un trapper denuncia: “Mi ha picchiato”, ma dietro ci sono Le Iene

By

Il pugile Daniele Scardina viene accusato di aver aggredito un ragazzo in palestra, ma ecco che lui stesso svela come stanno le cose

Daniele Scardina “Toretto” è finito al centro dell’attenzione mediatica in queste ore. L’ex fidanzato di Diletta Leotta è stato accusato di aver picchiato, senza alcun motivo, un ragazzo che si stava allenando nella palestra di Rozzano, da lui frequentata. A fare tale denuncia è stato lo stesso giovane, che si è mostrato sui social network con un collare. Si era aperto un vero e proprio giallo intorno a questa aggressione, ma ecco che è arrivata la spiegazione: Toretto non ha picchiato nessuno, è uno scherzo de Le Iene.

Ebbene sì a rivelarlo è stato lo stesso Scardina, attraverso il suo seguitissimo account di Instagram, ha rivelato come stanno davvero le cose. “Bene raga mi stanno attaccando dicendo che ho picchiato un ragazzo”, ha iniziato così il suo video messaggio. Dopo di che, ha annunciato che si è trattato di uno scherzo, riprendendo la squadra de Le Iene. Stefano Corti, che ha organizzato tutto, ci ha tenuto a confermare le sue parole: “Non è vero niente, anzi è stato bravissimo educato lo vedrete presto a Le Iene”.

Il ragazzo che si era presentato come una sua vittima, era con un braccio fasciato e un collare cervicale. Si tratta di Merlo, un giovane trapper musicale, che ha denunciato l’aggressione da parte di Toretto. In particolare, ha rivelato al pubblico che lo segue che il pugile professionista l’ha colpito senza motivo con una cartella.

Sembrava di risentire la storia che ha visto protagonisti Francesco Facchinetti e Conor McGregor. Il ragazzo ha recitato alla perfezione la scena sul social, dove ha dimostrato di essere profondamente sconvolto da questo incontro in palestra con Daniele Scardina. Ha parlato di un raptus da parte del pugile e ha affermato di essere finito in ospedale.

Controllando il suo profilo social, gli utenti hanno poi avuto una conferma al suo racconto, visto che è evidente che frequentano la stesso palestra. Ma in realtà non è stato altro che uno scherzo organizzato da Le Iene e che presto andrà in onda sul piccolo schermo. Tantissima gente aveva già mostrato la propria solidarietà al giovane trapper.

Ora che è chiaro che si è trattato di uno scherzo, tutti possono farsi una bella risata. Non resta che attendere di assistere al momento in cui lo stesso Toretto ha scoperto che girava una notizia simile sul suo conto.