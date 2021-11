Facchinetti aggiorna su McGregor: “In attesa del pm”, ma zero video

Francesco Facchinetti è tornato a parlare del caso McGregor. Ha registrato dei video sulle stories di Instagram per aggiornare chi gli aveva fatto domande, precisando che se non ne parlava non è perché ha lasciato perdere. Non ha ritirato la denuncia, anche perché era stato chiaro su questo punto: non lo farebbe mai, neanche per una cifra di denaro spropositata. Facchinetti ha deciso di denunciare McGregor per evitare che un caso come il suo possa ripetersi. L’aggressione è stata confermata da altri presenti, tra cui il cantante Bejamin Mascolo, ma a quanto pare non ci sono filmati.

Come era stato già spiegato, infatti, la sala riunioni dell’hotel non è dotato di un sistema di videoripresa, ma non mancano i filmati del corridoio e degli altri luoghi. A che punto è il caso? Facchinetti ha aggiornato sugli ultimi sviluppi della vicenda: “Come sapete ho depositato la denuncia e stiamo attendendo che venga nominato un pm. Io spero nella legge e che la legge faccia il suo corso”. Subito dopo è passato alla questione video, così ha spiegato che in quella stanza non ci sono le telecamere ma subito fuori sì. Quindi lui confida nelle immagini di lui e di McGregor che escono dalla sala in cui era in corso la festa.

Dopo questi aggiornamenti, Facchinetti ha precisato di non aver denunciato per soldi. Né ha sollevato un polverone per denaro. Se avesse fatto tutto per soldi, ha fatto notare, allora non avrebbe reso pubblico il caso e non avrebbe denunciato. Anzi, avrebbe mandato tutto ciò che è in suo possesso ai legali di McGregor chiedendo un risarcimento. A lui però non interessa dei soldi in questo caso, gli preme soltanto far sì che un episodio simile non accada mai più.

Anche perché Francesco Facchinetti non è la prima vittima di McGregor fuori dal ring. Solo qualche settimana prima il campione di arti marziali è finito al centro dell’attenzione per l’aggressione a Machine Gun Kelly agli Mtv Music Awards. In quella occasione però McGregor è stato fermato prima che arrivasse al vero e proprio scontro fisico con Machine Gun Kelly. Le immagini però hanno fatto lo stesso il giro del Web. A Facchinetti non è andata bene come all’altro, però, perché nel suo caso McGregor è riuscito a colpirlo con un pugno e nessuno è riuscito a fermarlo prima.