Top Gun Maverick rinviato, nuova data d’uscita: le ultime news ufficiali

Top Gun 2 rinviato, il capitolo Maverick ha una nuova data ufficiale a causa del Covid-19

Ci serviva soltanto l’ufficialità perché era impossibile che non sarebbe stato rinviato: parliamo di Top Gun Maverick, nuovo attesissimo capitolo della serie Top Gun, che ha una nuova data d’uscita ufficiale. Lo slittamento ha colpito molti altri titoli, da Wonder Woman 1984 a No Time to Die, ed era ovvio che la stessa sorte sarebbe toccata anche a questo sequel. Lo riporta Aaron Couch di Hollywood Reporter: Top Gun 2 è stato spostato dal 24 giugno al 23 dicembre 2020.

Nuova data d’uscita Top Gun Maverick: cosa sappiamo sulla distribuzione internazionale del film

Resta da capire quando il film arriverà in Italia: Top Gun Maverick doveva uscire il 15 luglio ma essendo stata spostata la data del 24 giugno dubitiamo che non ci saranno spostamenti anche nell’ambito della distribuzione internazionale. Dovessimo saperne di più, come ne sapremo senz’altro trattandosi di un informazione importante per l’uscita di un film, vi aggiorneremo prontamente.

Top Gun 2 anticipazioni trama e cast: il ritorno di Tom Cruise

Vi ricordiamo intanto che il nuovo capitolo di Top Gun vedrà il ritorno di Tom Cruise, questa volta nei panni dell’istruttore di volo di Bradely Bradshaw, interpretato da Miles Alexander Teller, figlio dello storico amico del protagonista nel primo episodio. Tanti altri sono i volti noti che vedremo nel sequel, per una trama che almeno dalle prime anticipazioni non sarà priva di colpi di scena. L’interesse del pubblico è chiaramente molto alto, e siamo sicuri che tutta quest’attesa non andrà delusa. Restate con noi!