Top Gun 2 esce a giugno 2020: confermato Tom Cruis, trailer e trama (titolo)

Trama Top Gun 2, confermato il sequel delle avventure di Tom Cruise

Top Gun 2 è stato confermato da Paramount Pictures che ha svelato anche la data di uscita del sequel di uno dei film più visti di sempre: parliamo del 26 giugno 2020, quindi tra circa sei mesi, quando Tom Cruise tornerà nei panni del tenente Mitchell. Si chiamera Top Gun: Maverick e si è già mostrato in due bellissimi trailer che confermano che Paramount Pictures fa sul serio, visto che c’è proprio tutto di cui fan di vecchia data hanno bisogno per tornare a sognare. Ma veniamo subito al dunque.

Top Gun 2 trailer: cosa succederà nel secondo capitolo di Top Gun

Nei due trailer mostrati pare subito evidente che nessuno abbia voluto rischiare strappi con i fan di sempre: si sente in sottofondo ad esempio il brano che nel 1986 ascoltavamo quando decollavano i caccia; Tom Cruise continua a viaggiare in sella alla sua moto con tanto di giacchetto di pelle e Ray Ban, e tanti altri sono i graditissimi ritorni, quelli senza cui il secondo capitolo di Top Gun non ci sarebbe piaciuto. Mitchell nel secondo capitolo sarà contattato per addestrare gli allievi dell’accademia per una missione che nessuno è mai riuscito a portare a termine. E sarà proprio nel corso di quest’addestramento che incontrerà vecchie conoscenze e ne farà di nuove.

Cast Top Gun 2: grandi conferme nel nuovo capitolo

Del cast di Top Gun 2 non possiamo non citare Miles Teller che interpreterà Bradley Bradshaw, nome in codice Rooster: è il figlio di Goose morto durante un’esercitazione. Segnaliamo il ritorno di Iceman che sarà interpretato da Val Kimer, a cui aggiungiamo Ed Harris e le new entry Jennifer Connelly e Jon Hamm. Regia da non sottovalutare affatto: segnatevi il nome di Joe Kosinski, o meglio ricordatevelo, visto che ha alle spalle prodotti come Oblivion e Fire Squad – Incubo di fuoco. Pronti per Top Gun 2 insomma?