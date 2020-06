Top Dieci su Rai 1: come funziona il nuovo programma di Carlo Conti

Parte su Rai Uno Top Dieci, il nuovo game show di Carlo Conti

Dopo un lungo periodo di repliche è finalmente tornato il tempo delle novità sul piccolo schermo. Domenica 14 giugno debutterà su Rai Uno un nuovo format ideato e condotto da Carlo Conti: Top Dieci. Il conduttore toscano e il suo team di autori stavano lavorando al progetto da tempo e complice il lockdown hanno capito che questo è il momento più giusto per lanciarlo. Top Dieci, come spiegato infatti dallo stesso Conti, è uno show che può andare avanti senza pubblico e senza orchestra. Tutto il contrario de La Corrida, lo storico programma di Corrado che Carlo ha dovuto interrompere lo scorso marzo proprio a causa della pandemia. Quali sono state le canzoni più ascoltate nel 1980? E gli elettrodomestici più venduti nel 1970? Quali musei italiani hanno avuto il maggior numero di visitatori nel 1990? Sono queste alcune delle classifiche che le due squadre di Top Dieci dovranno cercare di rimettere in ordine.

A Top Dieci protagoniste le classifiche e i personaggi famosi

In ogni puntata di Top Dieci saranno presenti Carlo Conti e sei personaggi famosi che verranno divisi in due squadre. Insieme giocheranno con classifiche che faranno riferimento ognuna ad un anno particolare: non solo quelle musicali, ma pure quelle degli elettrodomestici più venduti, dei musei più visitati ecc. Al centro ci saranno classifiche di tutti i tipi che riguardano gli ultimi 60 anni della vita in Italia. Oltre ai Vip che si metteranno in gioco ci saranno degli ospiti legati alle classifiche protagoniste della serata. E sempre alle classifiche saranno legate anche le interviste agli ospiti che saranno, com’è facile intuire, del tutto originali e fuori dagli schemi. Il pubblico in studio non sarà presente ma sarà attivo quello da casa con televoto e social network.

Altri dettagli su Top Dieci, il nuovo format di Carlo Conti

Ogni squadra protagonista di Top Dieci sarà formata da tre componenti: più precisamente tre personaggi famosi con un comune denominatore. Ad esempio: possono avere gli occhi azzurri, essere nati sul Tirreno o sull’Adriatico, o ancora essere sportivi o giudici di talent ecc…In ogni puntata ci saranno uno o due ospiti che Carlo Conti intervisterà per scoprire le proprie classifiche personali.

Al momento non sono stati ancora svelati i nomi dei Vip

“Abbiamo avuto l’ok dalla task force della Rai soltanto pochi giorni fa e abbiamo subito cominciato una corsa contro il tempo per la definizione del cast. Per questo non abbiamo ancora i nomi, ma tanti artisti vogliono tornare a lavorare“, ha dichiarato Carlo Conti. Proprio per questo motivo la nuova trasmissione ha cambiato il giorno del debutto: prevista inizialmente per venerdì 12 giugno è poi slittata a domenica 14 giugno.