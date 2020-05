Carlo Conti “deejay” nel suo nuovo programma Rai: le anticipazioni

Nuovo programma Carlo Conti, d’estate su Rai Uno con la musica protagonista

Carlo Conti sarà uno dei protagonisti della stagione televisiva di quest’estate. E lo farà con un programma che lo riporterà un po’ indietro nel tempo, visto che si occuperà di musica (per chi non lo sapesse il conduttore ha lavorato per molto tempo in radio occupandosi prevalentemente di classifiche musicali, argomento trattato anche quando ha condotto successivamente Disco Ring su Rai Uno). L’estate che vivremo sarà molto diversa da quelle a cui siamo stati abituati, e questo riguarda anche la programmazione televisiva che offrirà una serie di contenuti inedita e ovviamente pensata per bilanciare le tante assenze che ci sono state in questi due mesi.

Carlo Conti, il nuovo programma nei palinsesti Rai

Ricordiamo che Rai ha dovuto fare molte rinunce, tra le quali spicca ad esempio Ballando con le stelle – che dovrebbe avere già una nuova programmazione – e La Corrida, cancellata proprio perché non poteva essere mandata in onda senza pubblico. Si tratta di due assenze importati che ovviamente non hanno fatto bene agli ascolti e che hanno spinto i piani alti ad agire di conseguenza. Tra queste conseguenze spicca proprio un programma di Conti di cui ha parlato in anteprima Blogo spiegando che inizierà a giugno e che sarà un esperimento a tutti gli effetti.

Anticipazioni nuovo programma Conti: lo show musicale a giugno

Hit di Tvblog fornisce anche qualche dettaglio sui contenuti: Conti in un certo senso vestirà i panni del deejay anni Ottanta, tant’è che il titolo del pezzo è La Conti Parade a giugno su Rai Uno. Un programma che avrà senz’altro caricato d’entusiasmo il conduttore, visto che la sua passione per la musica è arcinota e si è vista nei Festival di Sanremo che ha preparato gli anni scorsi. Blogo scrive che sarà “un programma […] incentrato sulle classifiche per giocarci e fare show, il cui appuntamento è fissato nelle prime serate del mese di giugno”. Non ci resta che aspettare, sicuri che Conti non deluderà le nostre aspettative.