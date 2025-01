Tony Effe nel mirino di Francesco Sarcina: frecciate a go-go

Il caso dell’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno organizzato dal comune di Roma al Circo Massimo non smette di creare polemiche. Come ormai tutti sapranno, al noto trapper, al secolo Nicolò Rapisarda, è stato impedito di salire sul palco del Circo Massimo in occasione del concerto della notte di San Silvestro, per via dei testi delle sue canzoni, considerati misogini e sessisti.

La scelta dell’amministrazione comunale della Capitale aveva sollevato un polverone e anche gli altri due artisti che avrebbero dovuto salire sul palco per festeggiare la mezzanotte con i romani, e non solo, si sono defilati dall’evento.

Si tratta di Mahmood e Mara Sattei che, con un breve comunicato pubblicato sui rispettivi profili social, avevano informato i loro fans di voler dare forfait all’evento, in segno di protesta e solidarietà nei confronti di Tony Effe. Il trapper però era riuscito a risolvere in men che non si dica il problema, organizzando il suo personale concerto di fine anno, tenutosi la sera del 31 dicembre al PalaEur di Roma.

Insieme a Mahmood e Mara Sattei, anche altri personaggi del mondo della musica si erano schierati dalla parte del trapper e avevano duramente condannato la censura del comune di Roma: tra di loro vi sono stati Emma Marrone, Lazza e Noemi. L’unico che ha preso una posizione del tutto diversa al momento pare essere stato proprio Sarcina che, nel corso del suo ultimo concerto, ha espresso un durissimo parere nei confronti della vicenda e del trapper.

Le parole di Francesco Sarcina

Come anticipato, durante il suo ultimo concerto tenutosi a Iglesias, il frontman de Le Vibrazioni si è lasciato andare a durissime affermazioni nei confronti di Tony Effe: “Tony Effe dell’Esselunga musicista? Ahahah, ma vaffa***lo anche lui. Ma si può uno che insulta le donne così? Ma che ca**o vuol dire?”, ha affermato il cantante di fronte al gruppo nutrito di persone accorse per vederlo esibire.

Ma non è finita qui perché Sarcina ha poi continuato, esortando i presenti, e non solo, a destarsi dal torpore musicale che sembra ormai caratterizzare la società moderna: “Siamo circondati da rinc***iti, ci dobbiamo svegliare“.

Il video del duro sfogo del frontman de Le Vibrazioni ha iniziato a circolare sul web e nelle ultime ore è diventato virale, raccogliendo migliaia di likes e commenti. “Ragione da vendere” e “Ipocrisia e figuraccia” sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti del web sotto al sopracitato video.

Al momento, Tony Effe non ha ancora replicato alle parole del collega ma, stando anche all’opinione di alcuni dei fans più affezionati del trapper, è probabile che deciderà di farlo nelle prossime ore.