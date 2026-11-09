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Tony Effe fuori di sé sul ring dopo il ritiro spirituale, Giulia De Lellis parlò di “bomba a orologeria”

Tensione all'Allianz Cloud di Milano, Tony Effe dà in escandescenza al termine del match dell'amico kickboxer: polemiche

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Mirko Vitali9 Novembre 20263 minuti di lettura
Tony Effe arrabbiato, foto con Giulia De Lellis

Tony Effe di nuovo al centro delle polemiche. Nelle scorse ore, all’Allianz Cloud di Milano si è svolto il match tra il kickboxer italiano Fabrizio “Pongo” Ruggiero, amico del rapper, e lo sfidante georgiano Aleksandre Mukbaniani. La vittoria è andata al nostro connazionale che ha messo in bacheca il titolo europeo PetrosyanMania (60 kg). Al termine dell’incontro è salita la tensione, con il cantante che è salito sul ring. Il combattimento è finito al quinto round. Parte del pubblico, nel vedere che i giudici hanno premiato “Pongo”, ha iniziato a protestare, sostenendo che il trionfo spettava a Mukbaniani. A questo punto il compagno di Giulia De Lellis ha raggiunto sul ring l’amico italiano e ha cominciato a dare in escandescenze.

Allianz Cloud Milano, gestacci di Tony Effe verso parte del pubblico alla fine del match Fabrizio “Pongo” Ruggiero

Il cantante, infastidito dai fischi e dalle critiche a “Pongo”, si è scagliato contro i contestatori, con tanto di gesto volgare che ha ulteriormente surriscaldato gli animi. Il kickboxer italiano e neocampione, insieme ad altre due persone presenti sul ring, ha provato a placare l’amico Tony Effe, che nel frattempo ha fatto incetta di fischi. Dopodiché, insieme a “Pongo”, se ne è andato.

E pensare che Tony Effe, di recente, ha trascorso dei giorni in Cina, insieme allo youtuber Ale Della Giusta. I due si sono recati nell’Estremo Oriente per un ritiro spirituale, immergendosi nell’antica e rigida pratica Shaolin, un allenamento millenario di arti marziali e meditazione. L’esperienza, caratterizzata da una disciplina ferrea ed allenamenti sfiancanti, è stata fatta presso la scuola di Dengfeng. Da mesi il rapper sta conducendo una vita salutista e sta cercando di vincere la dipendenza da THC e nicotina. L’episodio avvenuto all’Allianz Cloud cozza con il ritiro spirituale finalizzato, tra le altre cose, ad avere il controllo di sé e a mantenere i nervi saldi.

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis su Tony Effe “bomba a orologeria”

Il rapper fa coppia con Giulia De Lellis, con il quale ha una figlia, la piccola Priscilla. L’influencer, di recente, è stata intervistata da Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha domandato all’imprenditrice digitale se non teme che alcuni atteggiamenti del compagno possano avere di riflesso ripercussioni sulla sua reputazione. Ed è in questo passaggio della chiacchierata che è spuntata fuori l’espressione “bomba a orologeria”. “Lo vedi come una bomba a orologeria?”, ha chiesto preoccupata De Lellis a Lucarelli, la quale ha replicato in modo secco: “Beh, un po’ sì eh”.

Guarda Selvaggia, credo fortemente che stia spostando le sue dipendenze verso qualcosa di più sano e sono molto contenta”, ha controbattuto Giulia. Alla luce di quanto avvenuto nelle scorse ore, pare che Lucarelli ci avesse visto lontano. Forse Tony è ancora “una bomba ad orologeria” e, magari, deve affinare ulteriormente il lavoro su di sé per auto disinnescarsi.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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