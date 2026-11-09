Tony Effe fuori di sé sul ring dopo il ritiro spirituale, Giulia De Lellis parlò di “bomba a orologeria”

Tony Effe di nuovo al centro delle polemiche. Nelle scorse ore, all’Allianz Cloud di Milano si è svolto il match tra il kickboxer italiano Fabrizio “Pongo” Ruggiero, amico del rapper, e lo sfidante georgiano Aleksandre Mukbaniani. La vittoria è andata al nostro connazionale che ha messo in bacheca il titolo europeo PetrosyanMania (60 kg). Al termine dell’incontro è salita la tensione, con il cantante che è salito sul ring. Il combattimento è finito al quinto round. Parte del pubblico, nel vedere che i giudici hanno premiato “Pongo”, ha iniziato a protestare, sostenendo che il trionfo spettava a Mukbaniani. A questo punto il compagno di Giulia De Lellis ha raggiunto sul ring l’amico italiano e ha cominciato a dare in escandescenze.

Allianz Cloud Milano, gestacci di Tony Effe verso parte del pubblico alla fine del match Fabrizio “Pongo” Ruggiero

Il cantante, infastidito dai fischi e dalle critiche a “Pongo”, si è scagliato contro i contestatori, con tanto di gesto volgare che ha ulteriormente surriscaldato gli animi. Il kickboxer italiano e neocampione, insieme ad altre due persone presenti sul ring, ha provato a placare l’amico Tony Effe, che nel frattempo ha fatto incetta di fischi. Dopodiché, insieme a “Pongo”, se ne è andato.

E pensare che Tony Effe, di recente, ha trascorso dei giorni in Cina, insieme allo youtuber Ale Della Giusta. I due si sono recati nell’Estremo Oriente per un ritiro spirituale, immergendosi nell’antica e rigida pratica Shaolin, un allenamento millenario di arti marziali e meditazione. L’esperienza, caratterizzata da una disciplina ferrea ed allenamenti sfiancanti, è stata fatta presso la scuola di Dengfeng. Da mesi il rapper sta conducendo una vita salutista e sta cercando di vincere la dipendenza da THC e nicotina. L’episodio avvenuto all’Allianz Cloud cozza con il ritiro spirituale finalizzato, tra le altre cose, ad avere il controllo di sé e a mantenere i nervi saldi.

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis su Tony Effe “bomba a orologeria”

Il rapper fa coppia con Giulia De Lellis, con il quale ha una figlia, la piccola Priscilla. L’influencer, di recente, è stata intervistata da Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha domandato all’imprenditrice digitale se non teme che alcuni atteggiamenti del compagno possano avere di riflesso ripercussioni sulla sua reputazione. Ed è in questo passaggio della chiacchierata che è spuntata fuori l’espressione “bomba a orologeria”. “Lo vedi come una bomba a orologeria?”, ha chiesto preoccupata De Lellis a Lucarelli, la quale ha replicato in modo secco: “Beh, un po’ sì eh”.

“Guarda Selvaggia, credo fortemente che stia spostando le sue dipendenze verso qualcosa di più sano e sono molto contenta”, ha controbattuto Giulia. Alla luce di quanto avvenuto nelle scorse ore, pare che Lucarelli ci avesse visto lontano. Forse Tony è ancora “una bomba ad orologeria” e, magari, deve affinare ulteriormente il lavoro su di sé per auto disinnescarsi.