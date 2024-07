Tony Effe, confessione shock: flirt con vip sposata, lei “vediamoci”

Nella puntata di ieri sera, 3 luglio, de Le Iene è andato in onda un servizio con protagonista il cantante Tony Effe. Il rapper ha trascorso 48 ore in compagnia della Iena Nicolò Devitiis e si è abbandonato ad una confessione davvero scioccante. Il cantante di “Sesso E Samba” ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita privata, rivelando anche un flirt con una vip sposata. Scopriamo meglio come sono andate le cose e che cosa ha detto Tony Effe ai microfoni de Le Iene.

Tony Effe è il cantante del momento. La sua “Sesso E Samba” con Gaia è difatti diventata un vero tormentone estivo. Inoltre negli ultimi giorni si è parlato di lui anche per la sua presenza al matrimonio di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Ieri sera è andato in onda in replica un servizio de Le Iene dov’era protagonista proprio il rapper. Quest’ultimo ha da poco terminato la sua storia d’amore con Veronica Ruggeri e, in compagnia per 48 ore della Iena Nicolò Devitiis, si è abbandonato a qualche confessione sulla sua vita privata.

L’ex membro della Dark Polo Gang ha parlato dei suoi flirt e nello specifico ha fatto una rivelazione davvero scioccante. Tony ha difatti rivelato di sentirsi con una vip sposata, la quale gli invierebbe dei messaggi in cui gli scrive di vedersi. Durante il tempo trascorso insieme, Nicolò Devitiis gli ha chiesto di fargli vedere i suoi DM su Instagram e tra questi c’erano numerosi messaggi da parte di utenti con le famose spunte blu che, per chi non lo sapesse, indicano che si tratta di un personaggio famoso. Proprio tra questi direct la Iena ha trovato i famosi messaggi della persona sopracitata.

Durante il servizio andato in onda non è stato fatto il nome della vip sposata in questione, il quale rimane ancora avvolto nel mistero. Per i fan di Tony Effe, quindi, non resta che fare qualche supposizione o aspettare che lui si decida a rivelare di chi si tratta. Una cosa è certa: ultimamente il rapper sta facendo parlare molto di sé!