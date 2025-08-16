Tony Effe, con Fedez finisce male: tirato in ballo anche il figlio, tutto molto triste

Ci risiamo! Volano di nuovo gli stracci tra Fedez e Tony Effe, Quest’ultimo ha addirittura tirato in ballo il figlio del rapper milanese. Come spesso avviene, tutto triste ed evitabile. Ma tant’è! Ad accendere la miccia ci ha pesato Federico Lucia, nome all’anagrafe di Fedez. Nelle scorse ore si è esibito a Olbia, al Red Valley Festival. Ha avuto la brillante idea di modificare il suo brano “Tutto il contrario”, lanciando bordate a diverse persone tra cui Elodie, naturalmente la sua ex moglie Chiara Ferragni, il suo ex amico Achille Lauro e, dulcis in fundo, Tony Effe. Già nei precedenti mesi i due rapper se le sono suonate e cantate, non lesinando velenosità. Adesso sono tornati a battagliare verbalmente.

Volano di nuovo gli stracci tra Fedez e Tony Effe

“A Sanremo sembrava Pavarotti, un po’ come confondere i bocch…i con i succhiotti”. Questo il verso scandito da Fedez sul palco. Destinatario Tony Effe, Evidentemente all’ex marito di Chiara Ferragni non sono piaciute le performance del collega alla popolare kermesse canora ligure. Poche ore dopo l’esibizione di Fedez, sul palco del Red Valley Festival è spuntato il cantante romano. che ha reso pan per focaccia. “Sono il figlio preferito di Tatiana”, ha intonato il capitolino, riferendosi provocatoriamente alla madre di Fedez.

E ancora: “Lucia (cognome di Fedez, ndr) ti do un consiglio: la vita è corta. Devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. L’hai chiamato Leone, ma sei un coniglio”. Magari Tony Effe poteva almeno evitare di menzionare un minore. Finita qui? Ovviamente no. “Chiara (Ferragni, ndr) dice che mi adora. Dice che non vedeva l’ora… Non si lascia una mamma sola. Se proprio una brutta persona. Tutta la scena ti odia”. Il romano ha quindi sostenuto che molti altri colleghi avrebbero il dente avvelenato con Fedez.

Lo ‘sfogo’ di Effe è giunto innanzi agli occhi della sua compagna Giulia De Lellis che ha seguito il fidanzato all’evento di Olbia da sotto il palco. I due, a breve, diventeranno genitori per la prima volta. In arrivo una bimba. Già deciso il nome, si chiamerà Priscilla.

L’attacco di Fedez

Come poc’anzi accennato, nel mirino di Fedez non c’è stato solamente Tony Effe. Nel brano modificato si è scagliato anche contro il famoso conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, descrivendolo sarcasticamente come il “nuovo Pippo Baudo”. Stoccata anche al cantante di Rolls Royce: “Il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro“. E perché non svelenare un po’ anche su Elodie? “A San Siro lo spin off di Chi l’ha visto?”.

Infine la bordata a Chiara Ferragni. “Quest’anno sono 36, il mio matrimonio come al concerto dei Coldplay”, ha chiosato Fedez in riferimento allo scandalo globale dei ‘manager amanti’ pizzicati al concerto della band britannica.