Fedez, confermata la storia con Giulia Honegger: foto e dedica

Era ormai da diverso tempo che si vociferava l’inizio di una storia d’amore tra Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, e Giulia Honegger. I due erano stati paparazzati insieme da alcuni giornali di gossip e ad alimentare le voci ci avevano pensato anche alcune storie pubblicate sui social dal rapper. Nelle ultime ore Fedez ha confermato i sospetti, ufficializzando la sua relazione con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. In particolare l’artista ha condiviso alcuni scatti in compagnia di Honegger, accompagnati da una didascalia che non lascia troppo spazio all’immaginazione.

Fedez ufficializza la storia con Giulia Honegger

Dopo la fine della sua relazione con Chiara Ferragni, Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, ha ritrovato l’amore. Dopo aver smentito diversi flirt che gli erano stati attribuiti in questi mesi, il rapper ha ufficializzato la sua storia con la stilista milanese Giulia Honegger. Da qualche settimana, difatti, si vociferava una possibile frequentazione da parte dei due che erano stati paparazzati insieme. Qualche ora fa Fedez ha confermato il gossip, rendendo ufficiale la sua nuova relazione con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nello specifico il cantante ha pubblicato un carosello di foto a cui ha accompagnato una frase tratta da Il Corvo, ovvero “Non può piovere per sempre”. Tali parole lasciano pensare ad un nuovo inizio per il rapper. Negli scatti, oltre il suo cane Silvio, si vede anche Giulia. Nello specifico in una delle foto lei e Federico si stanno baciando. L’immagine, quindi, parlerebbe chiaro: è stata lei a conquistare nuovamente il cuore di Fedez.

Prima di essere paparazzato in compagnia di Giulia, al rapper erano stati attribuiti diversi flirt, tutti prontamente smentiti dai diretti interessati. Tra questi ricordiamo quello con la modella francese Garance Authié poco dopo la rottura con Chiara Ferragni. Nell’ultimo periodo si era parlato anche di una possibile storia con la collega Clara Soccini, con la quale ha cantato il brano “Scelte Stupide”. Entrambi, tuttavia, avevano smentito il rumor. La sua nuova fiamma Giulia Honegger è una stilista milanese che su Instagram vanta circa 14mila follower e ha il profilo privato.