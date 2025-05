Fedez, spunta presunta nuova fiamma: chi e dove sono stati visti

Dopo la fine della sua storia con l’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni sono stati numerosi i flirt attribuiti a Fedez, tutti prontamente smentiti dal diretto interessato. Nelle ultime ore si vocifera di una nuova possibile fiamma per il rapper. A parlarne è stato Chi magazine in seguito ad un video pubblicato sui social che vede Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, in compagnia di un noto ex volto di Uomini E Donne. Scopriamo meglio di chi si tratta.

La presunta nuova fiamma di Fedez

E’ trascorso ormai diverso tempo dalla fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Dopo la rottura l’influencer ed imprenditrice ha iniziato una frequentazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. Questa sembrerebbe tuttavia essere già arrivata al capolinea. Al rapper, invece, sono stati attribuiti diversi flirt, poi prontamente smentiti. Nelle ultime ore Chi magazine ha parlato di una possibile nuova fiamma per Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. A suscitare i sospetti è stato un video pubblicato sui social in cui lo si vede in compagnia di un ex volto di Uomini E Donne.

Stiamo parlando nello specifico di Megghi Galo. E’ stata proprio lei a condividere la clip sia su Instagram che su TikTok. Nello specifico nel filmato si vede Galo eseguire un lipsync dell’ultimo brano del rapper con Clara, “Scelte Sbagliate”, con accanto proprio il suo autore. Sebbene tra i due non vi siano gesti particolari, la loro vicinanza ha comunque destato curiosità e portato a pensare che tra loro possa esserci una frequentazione. Come scritto da Chi non sarebbe difatti la prima volta che i due sarebbero stati visti insieme negli ultimi mesi. Sia a giugno che ad aprile, difatti, Fedez sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza con un caschetto ed uno stile simili a quelli di Megghi.

Per il momento, comunque, si tratta di semplici supposizioni. Non è difatti arrivata nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due diretti interessati che possa confermare o smentire il rumor. Possibile quindi si tratti di una semplice amicizia o di un rapporto lavorativo.