Tony Colombo e Tina Rispoli arrestati: accuse gravissime

Pioggia di arresti all’alba di martedì 17 ottobre a Napoli. I carabinieri hanno fatto scattare le manette per 27 persone tra cui Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro, il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. L’operazione è frutto di un’indagine della Dda. I sostituti procuratori Giugliano e De Marco stanno indagando sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano.

Perché sono stati arrestati Tony Colombo e Tina Rispoli

Gli uomini dell’Arma hanno messo sotto sequestro beni per 8 milioni di euro. Tra i reati contestati anche il concorso esterno in associazione mafiosa, la turbativa d’asta, e l’aggravante della transnazionalità legata al contrabbando di sigarette.

Secondo l’accusa il clan Di Lauro investiva risorse anche in società di abbigliamento. E creava brand, insieme a Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli, come ad esempio quello denominato “Corleone”. Pure la bevanda energetica “9 mm” (il cui nome allude al calibro delle pistole) sarebbe riconducibile al clan fondato da Paolo Di Lauro, detto “Ciruzzo o’ milionario”.

Secondo gli inquirenti gli accusati hanno costruito una sorta di “Di Lauro spa” che ha investito in attività giudicate meno rischiose tramite società intestate a prestanome, oggi oggetto di sequestro. Il clan gestiva, per esempio, una rinomata palestra, una sala scommesse e dei supermercati. Anche il contrabbando di sigarette dall’est, in particolare dalla Bulgaria e dall’Ucraina, ingrossava il “core business” dei Di Lauro, con l’importazione di circa una tonnellata e mezza di “bionde” che hanno rifornito i mercati illegali.

Nel dettaglio, con un investimento di mezzo milione di euro da parte del clan Di Lauro, di Colombo e della Rispoli, sempre secondo quanto scoperto dagli investigatori, è stata messa in piedi una fabbrica di sigarette (già sequestrata) per confezionare pacchetti di sigarette con tabacco estero da vendere in Italia e all’estero.

Chi è Tony Colombo

Antonino Colombo detto Tony ha 37 anni ed è originario di Palermo. Incide album neomelodici fin da piccolo. Lo si è visto anche in tv in alcuni frangenti. Ad esempio a “Rivelo” o quando ha partecipato come concorrente al programma Rai “Ballando sotto le stelle” nel 2014. Hanno fatto molto scalpore le sue nozze pompose con Tina Rispoli. Il suo tour lo avrebbe portato ad esibirsi a Milano il 21 ottobre. Pochi giorni fa ha tenuto un concerto a Roma.

Tra i suoi brani celebri c’è “Ti aspetto all’altare”, la più richiesta in cerimonie e serenate nel Napoletano. La moglie, all’anagrafe Immacolata Rispoli, è la vedova del boss scissionista Gaetano Marino, ammazzato il 23 agosto del 2012. Si è sposata con Colombo nel 2019.