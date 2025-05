Tonon furioso con la “miracolata” Chiara Ferragni: sfogo durissimo

Raffaello Tonon attacca duramente Chiara Ferragni, protagonista di un servizio ad ‘alta tensione’ trasmesso da Pomeriggio 5 nella puntata andata in onda giovedì 22 maggio. L’influencer, ospite a un evento del Codacons svoltosi a Roma per parlare di violenza sulle donne, è stata raggiunta dall’inviato Michel Dessì del talk show di Myrta Merlino. Quest’ultimo, ancora prima di porre qualsivoglia domanda all’ex moglie di Fedez, è stato bloccato dai bodyguard di quest’ultima, accusandoli di avergli “messo le mani addosso”. La situazione ha rischiato di degenerare. Ferragni alla fine si è fermata brevemente con il giornalista, dicendogli però di non voler parlare della sua vita privata.

Raffaello Tonon dà della “miracolata” a Chiara Ferragni

Tonon, dopo aver visto il servizio, ha pubblicato tra le sue storie Instagram un post di fuoco, attaccando a muso duro l’imprenditrice digitale. Ha affermato che è una “miracolata”. “Ci vorrebbe più rispetto per chi ha lavorato, lavora e lavorerà veramente”, ha tuonato l’opinionista televisivo, a corredo di un frame in cui si vede l‘inviato di Pomeriggio 5 braccato dalle guardie del corpo della Ferragni. Quindi l’affondo più duro: “Bisognerebbe apprezzare e capire la fortuna di essere stati miracolati. Si è trattato di un miracolo. Senza dubbio”.

Dunque Tonon è convinto che il successo avuto dall’ex moglie di Fedez non sia frutto di duro lavoro, bensì di un “miracolo”. Nel rimarcare che ci “vorrebbe rispetto per chi lavora davvero”, l’opinionista ha anche lasciato trapelare a chiare lettere che reputa l’impegno professionale dell’influencer cremonese non un lavoro serio.

Myrta Merlino contro Chiara Ferragni e il suo staff: “Modi orrendi”

Forti e dure critiche nei confronti della Ferragni sono arrivate anche dalla padrona di casa di Pomeriggio 5, vale a dire Myrta Merlino. La giornalista, sia durante il programma sia sui social, ha sostenuto che l’inviato Dessì non ha fatto altro che fare il suo lavoro, aggiungendo che l’imprenditrice per anni “ha condotto il gioco” a livello comunicativo e che sarebbe opportuno che rispondesse a domande di “stretta attualità” essendo un personaggio pubblico.

E ancora, Merlino ha parlato, a proposito degli atteggiamenti degli uomini della sicurezza dell’influencer, di “modi orrendi”. Infine ha sostenuto che probabilmente Ferragni temeva che le fosse rivolte qualche domanda su Giovanni Tronchetti Provera. Sembra ormai assodato che la relazione sentimentale con l’uomo d’affari milanese sia giunta su un binario morto. Lui nei giorni scorsi è stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi con l’ex moglie.