Tommy Vee del GF 4 è diventato papà: nome, sesso e chi è la neomamma

Il deejay Tommy Vee, al secolo Tommaso Vianello, è diventato papà a 48 anni. La popolarità televisiva l’ha raggiunta prendendo parte al Grande Fratello 4, in cui intraprese una chiacchierata love story con la modella Carolina Marconi. La loro relazione fece sognare migliaia di telespettatori. Le strade di Tommaso e Carolina si divisero però rapidamente dopo il reality show. Vianello, attualmente, è legato alla Fashion Designer Greta Rubino, la neomamma 31enne che alle 2.39 del 1° dicembre ha dato alla luce la figlia chiamata Penelope.

La nascita è stata annunciata sia da Greta sia da Tommy con un dolce post Instagram: “Alle 2.39 del 1° Dicembre è nata Penelope. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma è stata grandiosa!”, il pensiero del deejay dedicato alla compagna e al frutto d’amore, ritratto con una tenera foto.

Se per Vianello si tratta della prima paternità, non è così per Greta che ha avuto una figlia, Bianca (12 anni), da una precedente relazione. Il parto avvenne quando la Rubino aveva solo 19 anni.

Tommy Vee dopo il Grande Fratello 4: tv e musica

Quotato deejay, Tommy Vee, dopo aver partecipato al Grande Fratello all’età di 31 anni, ha continuato a lavorare sia in ambito musicale sia televisivo. Sul piccolo schermo ha preso parte nel 2006 a Bar Wars (Sky Vivo, con Federica Fontana). La stagione televisiva successiva è stato protagonista di Talent1, su Italia 1, con Ciccio Valenti e Laura Forgia. Nel 2009 è stato uno dei volti di The Look of the Year, sempre sulla seconda rete Mediaset, con Cristina Chiabotto.. Dunque eccolo nel 2010 al Saturday Night Live from Milano e nel 2016 a TOP DJ, entrambi in onda sempre su Italia Uno.

Per quel che invece riguarda la sua ex fidanzata Carolina Marconi, la donna si è ritrovata negli ultimi mesi a combattere una difficile battaglia contro un tumore al seno. La showgirl ha raccontato il suo percorso clinico dettagliatamente sui social, cercando di spronare le persone nella sua stessa situazione a non mollare e a non farsi vincere dallo sconforto.

Carolina, pochi giorni fa, ha concluso il ciclo di chemioterapia ed ha cominciato a vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.