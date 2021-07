Tommy Dorfman di Tredici parla per la prima volta del suo coming out

Tommy Dorfman, attore protagonista di ‘13 Reasons Why‘, ha sorpreso tutti con delle dichiarazioni rilasciate sulla sua trasformazione. Immortalata in degli scatti pubblicati – tra gli altri – nelle scorse sul suo account ufficiale Instagram.

L’attore ha raccontato per la prima volta del suo cambiamento durante un incontro con la scrittrice Torrey Peters. L’intervista è stata pubblicata sull’autorevole rivista Time nelle scorse ore. “Da un anno mi identifico privatamente e vivo come una donna trans” ha rivelato l’attore.

Fare coming out per lui (lei) è ormai una cosa divertente. Questo è il momento per Tony di reintrodursi alla vita come una donna, dopo aver fatto una transizione medica. Fino ad oggi, Dorfman non era riuscito a dire pubblicamente come stavano le cose.

Ma oggi è il momento di fare chiarezza. Il suo pronome da ora in poi sono solo ‘lei‘. Il suo nome Tommy. L’attrice (è ormai doveroso parlare di Tommy al femminile) ha documentato negli ultimi mesi questa fase di passaggio dal maschile al femminile.

Una scelta dovuta anche dall’esigenza di mantenere il controllo di ciò che viene detto e scritto su di lui. Insomma della sua narrativa. Per evitare spiacevoli speculazioni di certa stampa scandalistica. Il cambiamento è bello, assicura Tommy.

Dorfman ha cambiato identità di genere, ma ha deciso di non cambiare anche il suo nome. Quello rimarrà invariato. Un nome che è legato ad un legame famigliare. Gli fu dato il nome di uno zio che lo abbracciò mentre stava morendo. Questo è il momento però di dare una nuova vita a quel nome.

Il delicato passaggio vissuto dal suo corpo ha influenzato inevitabilmente anche le sue scelte professionali. Oggi non è più interessata ad interpretare personaggi maschili. Ormai si è gettato alle spalle il ruolo che lo ha forse reso più popolare, ovvero quello dello del poeta gay in una soap opera.

A Dorfman è stato assegnato il suo primo ruolo di donna nella pellicola cinematografica Sharp Stick. Ora finalmente nel suo repertorio ci potranno essere personaggi femminili. Un desiderio che custodiva ormai da molti anni.