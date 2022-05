Tommassini paragona la Bortone a Madonna: la reazione della conduttrice

Luca Tommassini si è raccontato senza filtri da Serena Bortone ai microfoni di Oggi è un altro giorno. L’ex ballerino e coreografo ha ripercorso la sua straordinaria carriera, che lo ha portato a lavorare con personalità del calibro di Raffaella Carrà, Michael Jackson e Madonna. Il 52enne si è soffermato proprio sul legame con la Regina del Pop, che si è consolidato professionalmente in diverse occasioni. Al contempo, si è poi sbilanciato con una similitudine azzardata, paragonando la “padrona di casa” alla Ex Material Girl.

Il tutto ha avuto luogo nella puntata odierna del talk show di Rai Uno. Tommassini ha rivelato di aver avuto un rapporto inizialmente conflittuale con la pop star, oggi 63enne, ricordando: “Lei aveva questa nomea di essere un po’ stro…..a, e lo è.” Il coreografo ha poi spiegato che la Regina del Pop abbia sempre avuto un piglio piuttosto deciso, perché consapevole di ciò che voleva.

Nonostante la loro fortunata collaborazione, Tommassini ha confessato che il loro primo incontro non è stato tra i più promettenti. Anzi, si sarebbero duramente scontrati. Eppure, ciò non ha precluso la possibilità di conoscersi meglio, nel corso degli anni successivi, sviluppando un rapporto profondo al di fuori dell’ambito professionale. “Siamo stati una famiglia.” Ha ricordato, raccontando di aver anche trascorso un Natale insieme a lei.

Ma dietro a quell’apparenza esigente, il coreografo 52enne ha spiegato che si cela “una donna con molte fragilità.” Un aspetto che, tuttavia, sul lavoro non ha mai lasciato trapelare. Serena Bortone ha dunque cercato di scavare a fondo su questo aspetto dell’ex Material Girl. La conduttrice ha replicato alle parole del suo ospite: “È irosa? Tipo me.” Dal canto suo, Tommassini ha chiosato: “Tu sembri un tipo come Madonna.” Una risposta inaspettata per la padrona di casa, rimasta spiazzata dall’improbabile paragone. “Beh, come Madonna non esageriamo, mitomania proprio“, ha precisato la giornalista in studio.

L’ex ballerino ha chiarito subito dopo il significato di quel parallelismo. Così come la diva del pop, anche la conduttrice di Oggi è un altro giorno è una donna che va a fondo, che si fa leader mettendosi di fronte – e talvolta contro – tutti.

Nonostante siano stati legati per molti anni, Tommassini ha poi svelato che tra loro il rapporto si è interrotto bruscamente. “C’è stato un momento di rottura, non l’ho mai detto pubblicamente“, ha spiegato il coreografo, confermando di aver perso i contatti con la pop star. Una storia che, magari, un giorno racconterà in un libro, ha concluso Tommassini.