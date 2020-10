Tommaso Zorzi, violenze da un suo ex compagno: “Nessuno mi ha difeso”

Non è un giorno come un altro per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5. Il concorrente infatti si è ritrovato a fare i conti con un ricordo che è improvvisamente riaffiorato e che pensava di aver rimosso totalmente. Ed è qualcosa che è successo spesso ai vari inquilini della Casa più spiata d’Italia. Tommaso si è confidato con Stefania Orlando nel pomeriggio di oggi, raccontandole un episodio di violenza che ha subito da parte di un suo ex fidanzato. Pare che i due si trovassero insieme a degli amici di questo ragazzo in un locale, non si è intuito molto il motivo scatenante dell’episodio ma Tommaso è stato la vittima. Con Stefania ha condiviso delle riflessioni in merito, dicendo che forse quando è un uomo a subire violenza da parte di un altro uomo non viene considerato al pari di una violenza contro le donne. La Orlando ha capito il discorso del suo confidente, ma gli ha spiegato che una violenza è una violenza, anche se a subirla è un uomo, e che è grave allo stesso modo.

Tommaso Zorzi, il racconto a Stefania Orlando sulla violenza da un ex compagno

Tommaso ha spiegato che non è riuscito a reagire in quel momento: “Io non riesco a reagire, non ho mai reagito con la violenza”. La Orlando ha apprezzato questo suo lato non violento, mentre Tommy ha proseguito il racconto dicendo che a pranzo è scoppiato a piangere ed è corso in confessionale. E che tutto è riaffiorato inaspettatamente. Poi ancora: “Se penso a quell’atto in se non riesco a mettere in ordine gli eventi, è come se io avessi voluto rimuovere. So dire cosa è successo ma non quanto è durato”. Ciò che lo ha scosso ancor di più è che quando poi sono stati accompagnati alla porta nessuno degli amici del compagno lo ha difeso. “Nessuno faceva niente. Nessuno mi ha difeso. I taxi non mi caricavano, ero una maschera di sangue”, ha detto. Zorzi è riuscito a tornare a casa grazie all’autista di una sua amica che in quel momento si trovava a New York.

Gf Vip, Tomasso Zorzi vittima di violenze da un ex fidanzato: “Una porta che volevo rimanesse chiusa per sempre”

Per quanto riguarda il compagno da cui ha subito violenze non ha fatto nomi, ovviamente. Ma dopo l’episodio pare che questo ragazzo sia rientrato nel locale e abbia lasciato Tommaso da solo, sanguinante. Lui ricorda vagamente come sono andate le cose: “Forse mi avrà chiesto ti riaccompagno a casa ma ha detto sparisci”. Dopo questo episodio lo ha rivisto e si sono frequentati per altri tre o quattro mesi, poi tra loro è finita. A distanza di qualche ora dal confronto con Stefania, Tommaso era ancora scosso e a Myriam ha spiegato: “Ho aperto una porta che volevo rimanesse chiusa per sempre”. Anche Maria Teresa oggi ha raccontato un episodio simile del suo passato.