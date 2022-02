Tommaso Zorzi: “Vi racconto chi è davvero Sabrina Ferilli nel privato”

Sabrina Ferilli, a suon di colpi di spontaneità, simpatia e benedetta leggerezza ‘calviniana’ si è presa la scena nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2022. Voluta da Amadeus, l’attrice romana ha dato sfoggio ancora una volta di essere un’artista empatica, ben piantata a terra coi piedi, nonostante una carriera fulgente, piena zeppa di successi. Il culmine della sua presenza all’Ariston è stato toccato con un ‘non monologo’: la 57enne, in cinque minuti, ha demolito una marea di cliché, raccogliendo degli scroscianti e meritati applausi. Sui social è stato un trionfo, con centinaia e centinaia di utenti che hanno tessuto le lodi di Sabrina, sottolineando come l’essere semplicemente se stessi paghi. A dire la sua c’è stato anche Tommaso Zorzi, che ha rivelato degli aneddoti privati riguardanti l’interprete capitolina.

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, dopo il ‘non monologo’ della Ferilli, ha pubblicato alcune Stories su Instagram raccontando per la prima volta l’amicizia che lo lega a lei. I primi contatti sono avvenuti su Instagram, dopodiché Tommaso ha ricevuto un invito a cena direttamente dalla Ferilli: la nostra amicizia “è nata su Instagram e una sera, sapendo che ero a Roma, mi fa: ‘Che vieni a cena Tommà?'”. Invito accettato: fu in quel frangente che Zorzi constatò che l’attrice era simpatica tanto innanzi alle telecamere quanto nel privato.

“La sua umiltà, il suo rispetto, la sua professionalità, la sua intelligenza, la sia ironia ti travolgono. Davanti alle telecamere, come dietro. Allo stesso modo”, ha evidenziato l’influencer milanese,. “Dovremmo tutti ‘rubarci’ un pezzo di Sabrina. Perché è così che si fa”, ha aggiunto Zorzi, mostrando profonda stima e apprezzamento per la 57enne capitolina.

Tommaso Zorzi e la marmellata che le regalò Sabrina Ferilli dopo cena…

Le curiosità non sono finite qui perché l’ex gieffino, su richiesta dei fan, ha pure svelato cosa cucinò Sabrina quella sera. Il menù ebbe le seguenti pietanze: spaghetti alle vongole, polpette e insalata. “E mi ha mandato a casa con una marmellata che fa lei”, ha chiosato Tommy.

Insomma, la Ferilli non è assolutamente catalogabile tra quei vip (ce ne sono, e non pochi) che in scena sono spettacolari ma nel privato spesso deludono, rendendosi protagonisti di atteggiamenti spocchiosi e fastidiosamente snobisti. Lei no: Sabrina è sempre Sabrina, così spettacolarmente genuina, simpatica e travolgente. Sempre e comunque, con chiunque, che sia sul palco più celebre d’Italia o che si trovi in pantofole a casa sua.