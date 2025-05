Tommaso Zorzi: “Tiravo coca perché cretino e come spendo i soldi”

La cocaina tirata nei bagni delle discoteche glamour di Milano, il rapporto con i soldi cambiato dopo che ha iniziato a guadagnarli e molto altro. Tommaso Zorzi, influencer e personaggio televisivo, si è raccontato senza freni e senza fronzoli in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Gli eccessi giovanili sono ormai alle spalle, oggi è più consapevole di ciò che è e di cosa vuole. Ad esempio una casa a Pantelleria. E infatti, con i guadagni ottenuti dai suoi lavori, se l’è comprata, dopo averla ispezionata attentamente.

Zorzi: “Io pago sempre. E la cocaina l’ho tirata per fare il cretino”

Si sussurra che nel mondo dello spettacolo molta gente, seppur guadagni bene, abbia il braccino corto. Zorzi non fa parte di questa particolare categoria e lo rivendica con orgoglio, affermando anzi che non di rado gli capita di pagare cene a persone che se ne approfittano. Ma gli va bene così: “Io pago sempre. Penso sia forse il mio pregio più grande: sono generoso negli affetti e anche nella vita pratica. Sicuramente c’è gente che se n’è approfittata, sono abbastanza sveglio per capirlo. Non è raro che io sia perfettamente consapevole che una persona se ne sta approfittando, lascio fare. Perché probabilmente a me in quel momento va bene così. Magari tu hai bisogno di qualcuno che ti offra la cena, io di stare in compagnia. Accettiamolo”.

Sulle amicizie è molto selettivo. Ne ha 4 o 5 vere. E nessuna di queste orbita attorno allo sfavillante mondo del piccolo schermo. Non che chi frequenta la tv non sia degno delle attenzioni di Zorzi, infatti lui stesso tiene a sottolineare che “ha buoni rapporti con tanti nel mondo dello spettacolo”, ma gli amici veri sono “altrove”. Capitolo droga: di recente ha dichiarato di aver fatto uso di cocaina. Qualche sniffata se l’è concessa nelle discoteche. Uno sbaglio che però non ha senso tenere nascosto: “L’ho usata. È passato, è un errore che non rifarei. Ho voluto scriverne perché ho le spalle larghe e perché non sono ipocrita”. Perché ha deciso di raccontare tale faccenda pubblicamente?

“Ho la spina dorsale di poterlo raccontare perché è una cosa che prendo molto, molto sul serio. Un errore. Non credo di avere nulla di cui vergognarmi: se ho fatto del male l’ho fatto a me stesso. Io ho avuto tutte le fortune nella vita, ciò forse mi ha portato a voler provare altro: “Cos’altro posso provare? Ecco, questo”. È stato stupido, per fare il cretino in discoteca. Noia. Mi è stato permesso di sbandare, finché è arrivato chi me l’ha fatto notare. Chi? Mia mamma”.

Zorzi ha voluto chiarire che ha sì fatto uso di cocaina, ma che mai ha avuto una dipendenza dalla sostanza.

Il rapporto con i soldi

L’influencer ha anche parlato del suo rapporto con il denaro, spiegando che oggi “è sempre più sano”. Come è noto proviene da una famiglia ricca. Non a caso, agli inizi della sua carriera ha partecipato a Riccanza, programma di Mtv sulla sfavillante e godereccia vita dei giovani figli di papà. “Non rinnego niente: era 10 anni fa, ora posso dire di avere un rapporto diverso con il denaro – ha spiegato Zorzi -. All’inizio invece, o comunque finché non ho iniziato a guadagnare denaro mio, i soldi erano una cosa che c’era e basta. Non mi chiedevo come fossero arrivati di in tasca”.

Nei confronti dei genitori ha riservato calorosi ringraziamenti per avergli permesso di studiare in ottime scuole senza il pensiero di doversi mantenere. “Il resto – ha rimarcato – l’ho fatto tutto da solo. Con i primi guadagni ho scoperto la soddisfazione di pensare “Ce l’ho fatta io”, con i miei mezzi, e grazie a me stesso di potermi togliere degli sfizi”. Ad esempio? “Ho compiuto 30 anni e mi sono regalato una casetta a Pantelleria“.

Zorzi ha riferito che si tratta di una casa molto piccola. Si è interessato in prima persona dell’affare, recandosi sul posto per visionare l’abitazione. “Non scialo – ha aggiunto -, mi piace spendere per i miei amici, mi piace mettere tutti a proprio agio però gli eccessi non fanno più parte di me. Ho amici che fanno vite e lavori normali – non che esistano lavori anormali – e facciamo cose normali da persone di 30 anni”.

Sempre per quel che riguarda le finanze domestiche, è molto attento. Ad esempio ha dato un taglio netto allo shopping: “Di vestiti ho gli armadi pieni e non ne compro più”. E quelli che indossa in tv? “Il 99% di quelli che ricevo per le trasmissioni li restituisco. Ho la fortuna di non dover fare i conti a fine mese, sono un privilegiato e lo so perfettamente”.

Infine un ricordo su Maurizio Costanzo che lo prese sotto la sua ala protettrice: “Per me un papà televisivo. Mi ha chiamato nel suo Costanzo show e mi ha dato libertà totale di parola. Lui era il primo difensore della libertà di parola e opinione”.