Tommaso Zorzi sull’aggressione finta di Iconize: “Che figura di m…”

Una volta terminata la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sta recuperando tutto ciò che è successo fuori nei cinque mesi di reclusione nella Casa. In una diretta su Instagram con Elisabetta Gregoraci, il vincitore della quinta edizione del reality ha commentato la finta aggressione omofoba di Iconize. L’influencer è stato smascherato anche da Barbara d’Urso sulla presunta rissa ai suoi danni: la verità è che si sarebbe tirato un pugno con un pacco di surgelati da solo per fingere tutto ciò procurandosi dei lividi in ambito domestico. La conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso ha condannato duramente il gesto del giovane depennandolo dai suoi salotti dopo che aveva rifiutato di spiegare la sua versione dei fatti.

Marco Ferrero si è scusato per aver simulato l’aggressione raccontata in tv e sui social, una vicenda scoperchiata anche da Dayane Mello. La brasiliana, infatti, aveva svelato al GF Vip che si trattava di una presa in giro pianificata per avere visibilità. Tommaso Zorzi sul suo ex Iconize ha dichiarato:

“Io sono scioccato, davvero choc, io morto per terra tipo che dovevo oh mio Dio. Voglia di visibilità? Però ti posso dire una cosa? Oltre a questa cosa ha fatto una figura di m…”

Per il milanese la sua ex fiamma ha fatto, quindi, una figuraccia ai livelli di Mark Caltagirone: “Stiamo parlando di livelli molto bassi”. Il Grande Fratello Vip ha creato un legame davvero straordinario tra Stefania Orlando e Tommaso. In una stazione della metropolitana, l’ex volto dell’azienda di Viale Mazzini ha incontrato Cecilia, la tata di Zorzi. Entrambi saranno ospiti del talk più seguito del sabato pomeriggio, Verissimo di Silvia Toffanin. Sganceranno delle bombe?

Intanto i rapporti con Maria Teresa Ruta sembrano essersi freddati. La conduttrice, infatti, ha svelato a Pomeriggio Cinque di aver sentito tutti tranne Tommaso e Stefania. Il motivo? Rimane top secret e giustificato dalla Ruta come mancanza di tempo essendo che il reality è finito da pochissimi giorni. Nelle ultime ore è venuto fuori che Zorzi avrebbe rifiutato L’Isola dei Famosi.

Mediaset avrebbe fatto una proposta lampo chiedendogli di diventare uno dei nuovi opinionisti del reality di Ilary Blasi. Certamente dopo cinque mesi al GF Vip il ragazzo sarà provato e desidererà godersi del tempo con la propria famiglia prima di assicurare la sua presenza fissa in qualche trasmissione.