Tommaso Zorzi sbugiarda Gian Maria Sainato: “Mi sono rotto”. Poi le scuse

Da quando ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha deciso di togliersi un paio di sassolini dalle scarpe. Nelle ultime ore ha smascherato Gian Maria Sainato, un blogger che spesso è stato ospite nei programmi di Barbara d’Urso. Da quando l’influencer milanese ha varcato la famosa porta rossa del reality show più spiato dagli italiani, sono stati diversi gli attacchi che l’ex di Riccanza gli ha mosso. Tutti è iniziato il 20 settembre scorso quando Sainato ha accusato Zorzi di avergli fatto outing durante il programma in onda su MTV. In quell’occasione il 24enne aveva spiegato a Domenica Live di non essere alla ricerca di visibilità e pensava che con Tommaso fossero diventati amici. Durante un confessionale l’ex gieffino avrebbe detto: “Gian Maria è etero” ridendo.

Venuto a sapere di questa vicenda, Tommaso Zorzi sui social ha scritto un post generico: “Ma quel tipo strano che si gira i salotti televisivi per parlare male di me è consapevole che mi deve una cena?” e poi l’ha attaccato apertamente: “Quando dici minc…te ma ho gli screenshot, mo me so rotto er ca***” L’opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, al via lunedì 15 marzo 2021 in prima serata su Canale 5, ha pubblicato anche alcuni messaggi. Lo scorso 12 ottobre Tommaso aveva scritto: “Congratulazioni per il coming out”, e Gianmaria aveva risposto con delle emoji.

Su Twitter Sainato ha dichiarato che la cronologia di quando e come sono successi i fatti è molto differente, ma poco importa perché dopo questi tweet lui e Zorzi si sarebbero sentiti, chiariti e avrebbe ricevuto addirittura le sue scuse. Naturalmente gli attacchi contro il blogger in questione non si placano. Perché Tommaso non ha rimosso i post dopo le presunte scuse?

Tommaso Zorzi contro, Ruta, Salemi, Pretelli e altri: il gesto estremo e la verità

Ha preso possesso dei suoi account social Tommaso Zorzi e adesso si sta cimentando a fare una pulizia di contatti. Ad essere colpiti sono stati alcuni suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip. I fan hanno notato che l’influencer ha smesso di seguire Giulia Salemi. Quest’ultima, intervistata a Casa Chi, ha commentato la partecipazione dell’ (ex) amico a L’Isola dei Famosi come opinionista.

Allo stesso modo anche Maria Teresa Ruta è stata rimossa dalla lista. La sorella Gaia ha fatto vedere a Zorzi alcuni filmati in cui l’ex volto Rai avrebbe riservato delle parole non proprio carine nei suoi confronti. Stesso destino è toccato a Guenda Goria. Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, invece, non comparivano tra i contatti seguiti ancor prima dell’ingresso di Tommaso nella Casa di Cinecittà.

Il successo del milanese continua anche fuori dal GF Vip. Il personaggio del momento è proprio lui e sta regalando anche diversi spettacoli sui suoi social. In un recente video ha ballato in casa la hit in testa a tutte le classifiche, Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino che hanno portato in gara al Festival di Sanremo 2021. Sono giorni impegnativi per lui dal momento che sbarcherà su MediasetPlay con un programma dedicato al reality condotto da Ilary Blasi.