Giulia Salemi svela il primo messaggio di Briatore: come va con Pretelli

Tra i tanti temi caldi della quinta edizione del GF Vip non è mancato il clima teso tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Tra le due c’è stato un episodio legato a Flavio Briatore che ha causato non poco astio e discussioni tra loro. La conduttrice di Battiti Live aveva svelato che ci sarebbe stato un certo interesse da parte dell’influencer nei confronti dell’ex marito in una occasione in Sardegna. La ragazza, però, ha sempre smentito tutto confermando di avergli mandato qualche messaggio in amicizia e non per secondi fini.

Intervistata da Casa Chi, tra le altre cose, Giulia Salemi ha smentito la Gregoraci e ha svelato la verità su Briatore. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha ammesso di aver controllato i messaggi scambiati con l’imprenditore facendo una scoperta:

“Il primo messaggio me lo mandò lui il 15 luglio 2018. Era categoricamente single e mi mandò un messaggio di lavoro, prettamente lavorativo. Sono andata a informarmi e a vedere, mi sono tranquillizzata da sola”

Di recente a Live – Non è la d’Urso è stata attaccata da Caterina Collovati che l’ha accusata di avere importunato suo marito Fulvio, rivolgendole anche una uscita infelice: “Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte”. In merito a questo Giulia Salemi ha dichiarato che è molto grave accusarla di provarci con uomini sposati. Secondo il suo punto di vista sono accuse gratuite e infondate:

“Tutti hanno ripreso la notizia senza verificare la fonte, senza essere risaliti alla fonte. Stiamo parlando della mia vita privata, le parole rimangono, hanno un peso e rimangono i segni”

Nata al Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra i Prelemi sembra andare a gonfie vele. Giulia Salemi ha affermato che, attualmente, si trova a Roma per degli appuntamenti di lavoro e, grazie a questo, può vedere di più Pierpaolo Pretelli. L’influencer ha sostenuto che l’ex Velino di Striscia la Notizia è stato il primo uomo che l’ha fatta sentire donna in senso metafisico, platonico, mentale e fisico.

Al suo fianco ha un uomo con tutte le caratteristiche che da sempre ha riservato. Al GF Vip era entrata promettendosi di non fare storie. Paradossalmente ha fatto il contrario aprendo il suo cuore e innamorarsi di Pierpaolo.

Giulia Salemi su Tommaso Zorzi opinionista: “L’Isola ha bisogno di lui”

In un primo momento aveva rifiutato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista, ma alla fine ha ceduto: da lunedì 15 marzo 2021 vedremo Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 2021. La produzione ha cercato di convincerlo a tutti i costi, dopo la notizia di Elettra Lamborghini positiva al Covid-19, e l’influncer ha accettato l’accordo. A Casa Chi Giulia Salemi ha commentato il nuovo ruolo inedito del suo (ex?) amico.

L’italo-persiana si è detta felice del successo che sta riscuotendo grazie alla partecipazione e alla vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip: